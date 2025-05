Cocciaretto saluta il Roland Garros. Alexandrova vince nettamente in due set

Elisabetta Cocciaretto non riesce a ripetere il meraviglioso cammino dello scorso anno e si ferma al secondo turno del Roland Garros 2025, battuta nettamente dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Tanti i problemi al servizio per la marchigiana, che ha ottenuto molto poco quando ha servito la prima (solo il 44% di punti vinti). Alexandrova ha dominato nei numeri come dimostrano i vincenti rispetto all’azzurra (diciotto contro nove). Sono invece ventuno gli errori non forzati di Cocciaretto rispetto ai diciotto della russa.

Il primo set è un monologo di Alexandrova. La russa mantiene un livello del proprio gioco altissimo e praticamente non sbaglia mai. Il primo break arriva nel secondo game e addirittura a zero. Nei propri turni di servizio la numero 20 del mondo non concede assolutamente nulla e trova il secondo break di vantaggio nel settimo gioco, andando a chiudere agevolmente il primo set sul 6-1.

Nel secondo set c’è decisamente più battaglia. Cocciaretto è brava ad annullare una palla break nel terzo gioco, ma poi deve comunque cedere il servizio nel quinto game. La reazione dell’azzurra non si fa attendere e la marchigiana si costruisce la possibilità del controbreak immediato. Il settimo game è durissimo, con Cocciaretto che annulla tre palle break, ma alla quarta Alexandrova riesce a stappare nuovamente il servizio all’avversaria. La marchigiana si procura ancora una chance di immediato controbreak, ma non la sfrutta e nel nono game con un altro break Alexandrova chiude sul 6-3 e si qualifica per il terzo turno.