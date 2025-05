Cobolli-Zverev oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli è chiamato al match più importante, almeno fino ad ora, della sua carriera in termini di Slam. Terzo turno, al Roland Garros, sul campo centrale e contro Alexander Zverev, che qui ha giocato tre semifinali e una finale (all’atto pratico è il suo miglior Slam).

Sfida davvero tra le più difficili possibili per il capitolino, che però giunge nel suo momento migliore a questo appuntamento con Zverev, consacrato peraltro a uno slot orario di grande prestigio, quello del secondo match. Fino ad ora un solo set perso per entrambi: contro l’olandese Jesper de Jong per il tedesco e contro Matteo Arnaldi per l’italiano. Chiaramente i favori del pronostico sono attualmente in mano a Zverev, ma il Roland Garros ha insegnato che le sorprese possono arrivare eccome. Certo, l’ultima volta che il numero 3 del mondo non è arrivato almeno agli ottavi risale al 2017.

Il match tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev sarà il secondo a partire dalle ore 12:00 sul Court Philippe Chatrier dopo Vondrousova-Pegula. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 qualora la programmazione contemporanea lo consenta, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Sabato 31 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Vondrousova (CZE)-Pegula (USA) [3] – 3° turno donne

Zverev (GER) [3]-Cobolli (ITA) – 3° turno uomini

Bouzkova (CZE)-Gauff (USA) [2] – 3° turno donne

Ore 20:15 Misolic (AUT)-Djokovic (SRB) [6] – 3° turno uomini, sessione serale

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (quando sarà consentito dalle contemporanee contingenze)

Diretta streaming: Discovery+; SkyGo, Now e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport