Cobolli-Rublev, Finale ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

Flavio Cobolli affronterà il russo Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 500 di Amburgo. L’appuntamento è per sabato 24 maggio: sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 e non inizierà prima delle ore 14.30. Il programma di giornata sarà aperto a mezzogiorno dall’atto conclusivo del torneo di doppio che vedrà impegnati i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi dall’argentino Andres Molteni e dal brasiliano Fernando Romboli.

L’azzurro si è reso protagonista di una splendida cavalcata sulla terra rossa della località tedesca, riuscendo a sconfiggere nell’ordine l’ucraino Vitalyi Sachko, gli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut, l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta. Ora l’ostacolo sarà decisamente impegnativo per il nostro portacolori, che ha comunque dimostrato di essere in ottima forma fisica dopo non aver brillato tra gli Internazionali d’Italia e il Challenger di Torino.

Il laziale dovrà ora vedersela con il numero 3 del tabellone, che tra quarti di finale e semifinale ha eliminato due ottimi avversari come Luciano Darderi e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il 23enne, numero 35 del ranking ATP, dovrà davvero superarsi contro il 27enne, numero 17 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che inseguono il successo per alzare al cielo il trofeo e presentarsi con maggiore entusiasmo al Roland Garros.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Rublev, finale del torneo ATP 500 di Amburgo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-RUBLEV, FINALE ATP AMBURGO

Sabato 24 maggio

Secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.30 Flavio Cobolli vs Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà la finale di doppio Bolelli/Vavassori vs Molteni/Romboli. Al termine, e non prima delle ore 14.30, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.