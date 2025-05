Cobolli-Etcheverry, ATP Amburgo 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 23 maggio, Flavio Cobolli affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry nella semifinale dell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, il tennista romano va a caccia del secondo titolo in carriera nel massimo circuito dopo quello conquistato quest’anno a Bucarest, in Romania. La sfida si presenta aperta.

Cobolli è reduce da una buona prestazione quest’oggi contro il solido ed esperto spagnolo Roberto Bautista Agut e ha voglia di dar seguito al suo momento positivo. Il torneo ha una valenza particolare, vista la vicinanza del Roland Garros e ha quindi la valenza di testarsi per il Major francese, tra gli obiettivi più importanti dell’intera annata tennistica.

C’è un solo precedente tra i due risalente agli Australian Open 2025. Una partita in cui l’azzurro ha risentito delle sue non perfette condizioni fisiche, venendo sconfitto 6-7 (8) 6-3 7-5 6-1 dall’argentino. Un tennista solido da fondo Etcheverry, dotato anche di una buona mano nei pressi della rete, ma non così rapido nei movimenti in avanzamento.

La partita tra Flavio Cobolli e Tomas Martin Etcheverry, valida per le semifinali dell’ATP500 di Amburgo, andrà in scena domani sul campo centrale e sarà la terza dello schedule (inizio programma alle 11.30) non prima delle 15.30. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

COBOLLI-ETCHEVERRY ATP AMBURGO 2025

Venerdì 23 maggio

CENTRE COURT – Inizio dalle ore 11.30

1. H. Heliovaara / H. Patten [1] vs A. Molteni / F. Romboli

A seguire

2. S. Bolelli / A. Vavassori [3] vs J. Sallsbury / N. Skupski

Non prima delle 15.30

3. T. Etcheverry vs F. Cobolli

Non prima delle 17.30

4. A. Muller o F. Auger Aliassime vs A. Rublev [3]

PROGRAMMA COBOLLI-ETCHEVERRY ATP AMBURGO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport