Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

Andrà in scena mercoledì 21 maggio il match valido per gli ottavi di finale dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: per il torneo di singolare maschile di categoria ATP 500 in corso ad Amburgo, in Germania, si affronteranno Flavio Cobolli ed il numero 5 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Entrambi i precedenti sul circuito maggiore, giocati nel 2024 a Washington e Vienna, sono stati vinti da Flavio Cobolli, mentre Alejandro Davidovich Fokina ha vinto un match delle qualificazioni di Roma nel 2021: il match sarà il secondo sull’M1 ed avrà inizio non prima delle ore 13.30, dopo Lehecka-Cerundolo, prevista dalle 12.00.

Il match tra Flavio Cobolli e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, del torneo ATP 500 di Amburgo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP AMBURGO 2025

Mercoledì 21 maggio – M1

Dalle ore 12.00

Jiri Lehecka (Cechia) – Francisco Cerundolo (Argentina, 4)

Non prima delle ore 13.30

Flavio Cobolli (Italia) – Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 5) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP AMBURGO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.