Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, martedì 27 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Roland Garros 2025. Il tennista romano affronterà il croato Marin Cilic, ripescato dalle qualificazioni dopo le rinunce che ci si sono state nel tabellone principale dello Slam di Parigi. Una partita complicata sia per il valore dell’avversario che per quanto accaduto negli ultimi giorni a Cobolli.

Il nostro portacolori viene dalla grande gioia della vittoria ad Amburgo, dove ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito maggiore. Un successo in finale contro l’ex top-10 e attuale top-20, Andrey Rublev, in cui Flavio ha sciorinato un grande tennis. Il punto è stabilire quante energie siano rimaste nel serbatoio del giocatore nostrano.

È sempre difficile tornare a esprimersi a stretto giro dopo aver ottenuto un titolo. Una prova di verifica importante al cospetto poi di un tennista di grande esperienza e capace nei periodi di grande ispirazione di mettere in difficoltà diversi tennisti, ricordando la sua affermazione negli US Open del 2014.

La partita tra Flavio Cobolli e Marin Cilic, valida per il primo turno del Roland Garros 2025, andrà in scena domani sul campo n.8 e sarà la terza dello schedule. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-CILIC ROLAND GARROS 2025

Martedì 27 maggio

CAMPO N.8 – Inizio ore 11.00

1. N. Mektic / M. Venus (7) vs G. Jacq / M. Romios

A seguire

2. J. de Jong vs F. Passaro

A seguire

3. M. Cilic (LL) vs F. Cobolli

A seguire

4. K. Volynets vs J. Garland (Q)

PROGRAMMA COBOLLI-CILIC ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport