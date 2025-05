Cobolli-Bautista Agut, ATP Ginevra 2025: orario, programma, tv, streaming

Flavio Cobolli e Roberto Bautista Agut si affronteranno nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco. L’appuntamento è per giovedì 22 maggio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Jiri Lehecka, al termine del quale il nostro portacolori calcherà la terra rossa tedesca per fronteggiare lo spagnolo.

Il nostro portacolori ha liquidato l’ucraino Vitaliy Sachko e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nelle prime due apparizioni sul mattone tritato teutonico, mentre l’iberico ha avuto la meglio sugli statunitensi Marcos Giron e Frances Tiafoe. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Lehecka, entrando così nel vivo di questa competizione che precede il Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 25 maggio.

Il 23enne numero 35 del ranking ATP se la dovrà vedere contro il 37enne, numero 57 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Bautista Agut, quarto di finale del torneo ATP 500 di Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-BAUTISTA AGUT, ATP AMBURGO

Giovedì 22 maggio

Secondo match dalle ore 12.00 Flavio Cobolli vs Roberto Bautista Agut – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà Etcheverry-Lehecka. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-BAUTISTA AGUT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.