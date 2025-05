Cobolli-Arnaldi oggi, Roland Garros 2025: orario, canale, tv, streaming, partite precedenti

Nella giornata di giovedì 29 maggio, per il secondo turno del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagonisti gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affronteranno in un derby tutto italiano che vale il passaggio ai sedicesimi.

L’incontro sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 6, dopo i match femminili tra Frech e Vondrousova e tra Cocciaretto ed Alexandrova. Arnaldi ha vinto l’unico precedente sul circuito maggiore, giocato negli ottavi di finale di Umago 2023, per 6-3 7-6 (5).

Il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv se in contemporanea con Sinner ed il Giro d’Italia, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Giovedì 29 maggio – Court 6

Dalle ore 11.00

Magdalena Frech (Polonia, 26) – Marketa Vondrousova (Cechia)

A seguire

Elisabetta Cocciaretto (Italia) – Ekaterina Alexandrova (Russia, 20)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Matteo Arnaldi (Italia)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista se in contemporanea con Sinner ed il Giro d’Italia.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.