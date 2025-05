Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega solido in testa, ma Razgatlioglu si avvicina

Toprak Razgatlioglu ha vinto la gara-1 del GP di Cechia, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Most. Il turco ha rispettato il pronostico della vigilia, superando Nicolò Bulega dopo quattro giri e facendo il vuoto. Il centauro della BMW ha così guadagnato cinque punti nei confronti dell’alfiere della Ducati, che resta saldamente al comando della classifica del Mondiale.

Il pilota italiano ha concluso al secondo posto dopo la recente tripletta firmata a Cremona e rimane in testa alla graduatoria con 218 punti, ora il vantaggio nei confronti dell’anatolico della BMW è pari a 29 lunghezze. Lo spagnolo Alvaro Bautista è sempre più lontano, seguito da Andrea Locatelli e Danilo Petrucci. Si tornerà in pista domenica 18 maggio per Superpole Race e gara-2. Di seguito la classifica generale aggiornata del Mondiale Superbike 2025.

CLASSIFICA GENERALE SUPERBIKE 2025 (dopo gara-1 GP Cechia)