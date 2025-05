Classifica Italia calcio femminile: azzurre tra salvezza e rischio playout

L’Italia ha pareggiato con la Svezia per 0-0 nel match valido per la quinta giornata della Nations League di calcio femminile. Le azzurre non sono riuscite a superare la corazzata scandinava di fronte al proprio pubblico di Parma e si sono così dovute accontentare di portare a casa un punto, che serve per smuovere la classifica ma che rende impossibile il sogno di conquistare il primo posto nel proprio girone visto che la Danimarca ha avuto la meglio sul Galles per 1-0.

Alla vigilia dell’ultima giornata, infatti, Svezia e Danimarca sono appaiate al comando a quota 9 punti, mentre l’Italia insegue a due lunghezze di distacco e il Galles occupa l’ultima posizione nel gruppo 4 con due punti all’attivo. La prima classificata si qualificherà alla Final Four che metterà in palio il trofeo e si meriterà la permanenza nella Lega A insieme alla seconda classificata, mentre la terza sarà costretta al playout contro una delle terze classificate della Lega B per conservare la categoria e la quarta retrocederà direttamente.

L’Italia è dunque nel bilico tra la salvezza diretta e il rischio di dovere disputare lo spareggio per rimanere ai vertici internazionale. Martedì 3 giugno si giocherà l’ultima giornata: le ragazze del CT Andrea Soncin faranno visita al già retrocesso Galles, mentre la Svezia ospiterà la Danimarca. Con una sconfitta o un pareggio in trasferta la nostra Nazionale giocherà i playout, mentre con una vittoria sarà sicuramente seconda.

L’Italia si isserebbe a quota 10 punti, sufficienti per scavalcare una e una sola tra Svezia e Danimarca, indipendentemente dall’esito dello scontro diretto: se vince la Svezia (12 punti) le azzurre superano le danesi (9 punti), se vince la Danimarca (12 punti) la nostra Nazionale sorpassa le svedesi (9 punti), in caso di pareggio ci sarebbe un arrivo a tre a pari punti (10) e la Svezia prevarrebbe per la classifica avulsa (8 punti), poi ci sarebbero azzurre e danesi (4 punti) ma l’Italia è in vantaggio negli scontri diretti (1-3 e 3-0).

CLASSIFICA GRUPPO A LEGA A NATIONS LEAGUE

1. Svezia 9 punti

2. Danimarca 9 punti

3. Italia 7 punti

4. Galles 2 punti

Ultima giornata (martedì 3 giugno): Galles-Italia, Svezia-Danimarca.