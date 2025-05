Classifica Giro d’Italia 2025, ventesima tappa: Simon Yates ribalta tutto e vince! Caruso 5°, Pellizzari guadagna

Simon Yates ha ribaltato il Giro d’Italia 2025, inventandosi un’autentica magia nella ventesima tappa e stravolgendo la situazione che si era creata dopo tre settimane di grande battaglie lungo le strade del Bel Paese. Il britannico si era presentato al via della penultima frazione in terza posizione, con un ritardo di 1’21” dal messicano Isaac Del Toro e di 38” dall’ecuadoriano Richard Carapaz. Proprio il sudamericano è stato il primo ad accendere la miccia sul Colle delle Fiandre e soltanto la maglia rosa ha risposto nelle prime battute.

Il capitano della Visma | Lease a Bike è rientrato in progressione sui due contendenti e ha tentato un affondo. I tre ciclisti si sono prodigati in scatti a vicenda sulla salita simbolo di questa edizione della Corsa Rosa, poi il britannico è ripartito di prepotenza e ha lasciato sul posto i due avversari. Lungo l’iconico tratto sullo sterrato, dove sette anni fa rimediò una scoppola di 35 minuti da Chris Froome quando indossava la maglia rosa, ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio e ha ribaltato la situazione.

Simon Yates ha guadagnato in progressione un paio di minuti, ha scollinato in scioltezza, ha poi usufruito del lavoro di un sontuoso Wout van Aert e il margine nei confronti di Del Toro e Carapaz ha superato i cinque minuti. Il britannico si è involato verso il traguardo di Sestriere e ha conquistato la maglia rosa con pieno merito, domani salirà sul gradino più alto del podio con addirittura 3’56” di vantaggio su Del Toro, che si vede sfilare il simbolo del primato dopo aver indossato a lungo.

Terza piazza per Richard Carapaz a 4’43”, dopo aver trionfato sei anni fa: oggi ha fatto troppa melina con Del Toro e hanno perso entrambi, nel 2019 era stato lui a beneficiare delle scaramucce tra Primoz Roglic e Vincenzo Nibali, oggi ci è cascato lui. Il migliore degli italiani è Damiano Caruso, splendido quinto a quasi 38 anni. Il giovane Giulio Pellizzari ha scavalcato il colombiano Egan Bernal e ha così chiuso in sesta posizione, facendo ben sperare per il prossimo futuro.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della ventesima tappa. Salvo clamorose sorprese sarà anche la graduatoria finale, visto che l’ultima frazione in programma domani (domenica 1° giugno) sarà una semplicissima passerella a Roma pensata per omaggiare i corridori e indirizzata ai velocisti per quanto riguarda il successo parziale.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la ventesima tappa)

1 – YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 20 79:18:42

2 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:56

3 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 4:43

4 – GEE Derek Israel – Premier Tech 6:23

5 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 7:32

6 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 9:28

7 6 ▼1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 6″ 12:42

8 8 – RUBIO Einer Movistar Team 13:05

9 10 ▲1 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 13:36

10 9 ▼1 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 14:27

11 11 – POOLE Max Team Picnic PostNL 18:15

12 13 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 21:43

13 15 ▲2 MAJKA Rafał UAE Team Emirates – XRG 23:46

14 14 – PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 27:53

15 16 ▲1 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 10″ 35:25

16 17 ▲1 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 43:33

17 12 ▼5 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 6″ 46:04

18 18 – MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 52:03

19 19 – KNOX James Soudal Quick-Step 56:35

20 21 ▲1 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 8″ 58:53