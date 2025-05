Classifica Giro d’Italia 2025, undicesima tappa: Del Toro guadagna con gli abbuoni, Tiberi pimpante 3°

L’undicesima tappa del Giro d’Italia si è rivelata decisamente spettacolare: l’Alpe San Pellegrino, posta a metà del percorso tra Viareggio e Castelnuovo ne’ Monti, ha acceso gli uomini e poi la corsa si è accesa sulla salita di Pietra di Bismantova (5,8 km al 5,8% di pendenza media). Proprio mentre il gruppo riprendeva i fuggitivi di giornata è partito uno scatenato Richard Carapaz, che con un’azione davvero pimpante ha guadagnato una trentina di secondi nei confronti degli altri big.

L’ecuadoriano si è involato in solitaria verso il traguardo e ha vinto meritatamente questa frazione sugli Appennini, riscattando la poco brillante prestazione offerta nella cronometro di ieri. Il sudamericano, che vinse la Corsa Rosa nel 2019 e che oggi ha messo le mani sul quarto successo parziale sulle strade del Bel Paese, ha tagliato il traguardo con un margine di dieci secondi nei confronti della concorrenza e ha recuperato terreno in classifica.

Sulla salita di Pietra di Bismantova ha attaccato anche la maglia rossa Isaac Del Toro, ma al forcing del messicano ha risposto brillantemente un convincente Antonio Tiberi, che si conferma sempre più solidamente al terzo posto in classifica generale. In quel frangente hanno invece fatto più fatica lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic, rispettivamente secondo e quinto in graduatoria, che con qualche sforzo in più si sono rimessi in scia al leader.

Isaac Del Toro ha chiuso al secondo posto e ha così guadagnato sei secondi di abbuono, precedendo di misura Giulio Ciccone (quattro secondi). Il messicano indossa la maglia rosa con 31” su Ayuso, 1’07” su Tiberi, 1’09” su Simon Yates, 1’24” su Roglic, 1’56” su Carapaz, 2’09” su Ciccone, 2’16” su McNulty, 2’33” su Adam Yates.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia al termine dell’undicesima tappa. Domani (giovedì 22 maggio) andrà in scena la dodicesima frazione: 172 km da Modena a Viadana pensata per i velocisti, si entrerà ufficialmente nella seconda metà di questa edizione della prestigiosa corsa a tappe nel Bel Paese.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (dopo l’undicesima tappa)

1 1 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 20 38:47:01

2 2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:31

3 3 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 1:07

4 4 – YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 1:09

5 5 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:24

6 9 ▲3 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 1:56

7 8 ▲1 CICCONE Giulio Lidl – Trek 2:09

8 6 ▼2 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 2:16

9 7 ▼2 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 2:33

10 10 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

11 11 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 2:39

12 12 – GEE Derek Israel – Premier Tech 2:43

13 13 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:44

14 14 -STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 3:20

15 16 ▲1 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 3:47

16 18 ▲2 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:49

17 19 ▲2 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 3:59

18 20 ▲2 RUBIO Einer Movistar Team 4:09

19 15 ▼4 HARPER Chris Team Jayco AlUla 4:35

20 22 ▲2 ULISSI Diego XDS Astana Team 5:17