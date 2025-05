Classifica Giro d’Italia 2025, settima tappa: Roglic in rosa, Tiberi quarto! Ciccone risale

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 era particolarmente atteso per l’arrivo in salita a Tagliacozzo: l’ascesa di Marsia, con i suoi 9,3 km al 4,5% di pendenza media e una rampa finale di 2.600 metri al 9,1%, ha acceso gli animi in gruppo e ha scaldato la Corsa Rosa. La prima vera scalata si è fatta sentire nelle gambe dei corridori e la classifica ha subito un rimodellamento importante, anche perché il danese Mads Pedersen ha perso la maglia rosa come ampiamente previsto alla vigilia.

Gli uomini della Bahrain-Victorious hanno lavorato per Antonio Tiberi nella parte iniziale, poi il vento si è fatto sentire e negli ultimi due chilometri è iniziata una corsa a eliminazione da dietro. Giulio Ciccone ha tentato un attacco quando mancavano 1300 metri, ma gli altri big si sono subito riportati sulla sua ruota. Egan Bernal ha accelerato a 700 metri dal traguardo, prontamente marcato da Ciccone, Tiberi e Juan Ayuso mentre Roglic non ha replicato.

Ayuso ha rilanciato e ha fatto partire una superba progressione, involandosi verso la vittoria ottenuta con quattro secondi di vantaggio sul gruppetto dei migliori regolato dal messicano Isaac Del Toro, con all’interno Roglic, Ciccone, Tiberi e Bernal. Lo sloveno Primoz Roglic indossa la maglia rosa di leader della classifica generale con i seguenti vantaggi: 4″ su Ayuso, 9″ su Del Toro, 27” su Tiberi, 30” su Poole, 34” su McNulty, 37” su Vacek, 39” su Yates e Carapaz, 44” su Ciccone.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della settima tappa. Domani (sabato 17 maggio) andrà in scena l’ottava frazione: 197 km da Giulianova a Castelraimondo, a metà percorso andrà scalato il Sassotetto (13,1 km al 7,3% di pendenza media) e poi nel finale i GPM di Montelago (5,5 km al 6,9), Castel Santa Maria (1,4 km al 7,3%) e Gagiole (800 metri all’8%).

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la settima tappa)

1 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 20 24:32:30

2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:04

3 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:09

4 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:27

5 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:30

6 – STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:33

7 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:34

8 – VACEK Mathias Lidl – Trek 0:37

9 – YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 0:39

10 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost ,,

11 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:41

12 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:43

13 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 0:44

14 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:46

15 – YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 0:48

16 – HARPER Chris Team Jayco AlUla 1:03

17 – RUBIO Einer Movistar Team 1:04

18 – PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 1:10

19 – PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 1:16

20 – GEE Derek Israel – Premier Tech 1:34

21 22 ▲1 GAUDU David Groupama – FDJ 1:43

22 33 ▲11 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 2:08

23 24 ▲1 MAJKA Rafał UAE Team Emirates – XRG 2:34

24 31 ▲7 QUINTANA Nairo Movistar Team 2:44

25 38 ▲13 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 2:57

26 40 ▲14 POELS Wout XDS Astana Team 3:11

27 30 ▲3 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 3:19

28 37 ▲9 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 3:33

29 44 ▲15 KNOX James Soudal Quick-Step 3:42

30 27 ▼3 ULISSI Diego XDS Astana Team 4:01

31 26 ▼5 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team 4:07

32 41 ▲9 TJØTTA Martin Arkéa – B&B Hotels ,,

33 42 ▲9 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 4:08

34 39 ▲5 SAMITIER Sergio Cofidis 4:12

35 47 ▲12 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4:54

36 49 ▲13 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 5:28

37 50 ▲13 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 5:40

38 20 ▼18 BARDET Romain Team Picnic PostNL 5:58

39 55 ▲16 SVESTAD-BÅRDSENG Embret Arkéa – B&B Hotels 6:02

40 36 ▼4 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:30

41 59 ▲18 OLDANI Stefano Cofidis 6:53

42 45 ▲3 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 6:55

43 46 ▲3 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 6″ 7:29

44 60 ▲16 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 8:06

45 62 ▲17 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 8:07

46 48 ▲2 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 9:21

47 52 ▲5 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 9:52

48 56 ▲8 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 2″ 10:22

49 25 ▼24 DOUBLE Paul Team Jayco AlUla 10:47

50 32 ▼18 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 11:40

51 58 ▲7 FORMOLO Davide Movistar Team 11:59

52 65 ▲13 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 12:27

53 28 ▼25 CONCI Nicola XDS Astana Team 12:45

54 64 ▲10 LASTRA Jonathan Cofidis 12:51

55 66 ▲11 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 13:26

56 69 ▲13 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 14:26

57 1 ▼56 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 30″ 14:52

58 54 ▼4 SCARONI Christian XDS Astana Team ,,

59 77 ▲18 BOUWMAN Koen Team Jayco AlUla 15:27

60 34 ▼26 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 15:42

61 73 ▲12 PACHER Quentin Groupama – FDJ 15:49

62 76 ▲14 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 16:11

63 68 ▲5 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizané 2″ 16:30

64 35 ▼29 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 16:37

65 78 ▲13 ARRIETA Igor UAE Team Emirates – XRG 16:42

66 80 ▲14 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 17:29

67 79 ▲12 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 8″ 17:37

68 70 ▲2 SHAW James EF Education – EasyPost 17:54

69 51 ▼18 VINE Jay UAE Team Emirates – XRG 18:33

70 53 ▼17 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 6″ 18:45

71 67 ▼4 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 19:16

72 74 ▲2 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 21:04

73 84 ▲11 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 21:08

74 75 ▲1 VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team 21:21

75 89 ▲14 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 21:45

76 93 ▲17 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL 2″ 21:58

77 94 ▲17 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 22:04

78 91 ▲13 KONRAD Patrick Lidl – Trek 22:31

79 63 ▼16 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 2″ 22:37

80 100 ▲20 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 22:46

81 96 ▲15 VERONA Carlos Lidl – Trek 22:47

82 95 ▲13 BAIS Mattia Team Polti VisitMalta 23:14

83 61 ▼22 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 23:26

84 83 ▼1 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 23:51

85 71 ▼14 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 25:04

86 72 ▼14 MARTINELLI Alessio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

87 90 ▲3 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 25:49

88 81 ▼7 BAIS Davide Team Polti VisitMalta 4″ ,,

89 92 ▲3 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 25:57

90 85 ▼5 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 26:17

91 102 ▲11 MASNADA Fausto XDS Astana Team 27:10

92 87 ▼5 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team 28:02

93 88 ▼5 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 28:18

94 86 ▼8 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 28:52

95 97 ▲2 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 29:49

96 82 ▼14 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 30:15

97 105 ▲8 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team 33:06

98 99 ▲1 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates – XRG 33:38

99 111 ▲12 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 33:55

100 98 ▼2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 6″ 34:43

101 103 ▲2 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 34:56

102 101 ▼1 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team 35:15

103 110 ▲7 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 35:41

104 116 ▲12 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 37:01

105 122 ▲17 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 37:38

106 104 ▼2 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 38:08

107 126 ▲19 HAMILTON Lucas INEOS Grenadiers 39:01

108 112 ▲4 DOULL Owain EF Education – EasyPost ,,

109 118 ▲9 VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike 39:05

110 117 ▲7 MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta 40:05

111 109 ▼2 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost 40:27

112 107 ▼5 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 40:52

113 17 ▼96 AULAR Orluis Movistar Team 8″ 41:00

114 113 ▼1 TURNER Ben INEOS Grenadiers 41:08

115 106 ▼9 MILESI Lorenzo Movistar Team 2″ 41:24

116 119 ▲3 PEREZ Anthony Cofidis 41:50

117 114 ▼3 KANTER Max XDS Astana Team 42:11

118 115 ▼3 PALENI Enzo Groupama – FDJ 42:21

119 108 ▼11 MAGLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 43:10

120 120 – BARRENETXEA Jon Movistar Team 44:16

121 129 ▲8 TRATNIK Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 44:18

122 124 ▲2 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 44:29

123 121 ▼2 HOOLE Daan Lidl – Trek 45:12

124 125 ▲1 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 46:39

125 127 ▲2 MONIQUET Sylvain Cofidis 46:45

126 123 ▼3 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 47:08

127 128 ▲1 DEWULF Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team 48:01

128 137 ▲9 AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 51:31

129 134 ▲5 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 51:39

130 168 ▲38 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 52:59

131 138 ▲7 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 53:12

132 131 ▼1 ASGREEN Kasper EF Education – EasyPost 53:20

133 133 – LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 53:45

134 132 ▼2 PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta 54:05

135 148 ▲13 TORRES Albert Movistar Team 54:19

136 136 – CLARKE Simon Israel – Premier Tech 55:32

137 142 ▲5 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 55:55

138 139 ▲1 GUDMESTAD Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team 56:12

139 143 ▲4 FRETIN Milan Cofidis 56:37

140 140 – MOSCA Jacopo Lidl – Trek 56:58

141 149 ▲8 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 57:21

142 141 ▼1 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 57:25

143 145 ▲2 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 57:46

144 147 ▲3 HAYTER Ethan Soudal Quick-Step 57:50

145 144 ▼1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 58:21

146 164 ▲18 MAAS Jan Cofidis 58:38

147 135 ▼12 VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL 10″ 59:33

148 161 ▲13 LIEPIŅŠ Emīls Q36.5 Pro Cycling Team 59:43

149 165 ▲16 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 1:00:03

150 153 ▲3 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:00:07

151 154 ▲3 KUZMIN Anton XDS Astana Team ,,

152 156 ▲4 EPIS Giosuè Arkéa – B&B Hotels 6″ 1:00:15

153 163 ▲10 MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta 6″ 1:00:34

154 167 ▲13 VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty 1:00:54

155 158 ▲3 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 6″ 1:00:57

156 159 ▲3 MOZZATO Luca Arkéa – B&B Hotels 1:01:03

157 151 ▼6 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:01:22

158 157 ▼1 DAVY Clément Groupama – FDJ 1:02:33

159 169 ▲10 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 1:02:54

160 171 ▲11 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 1:04:12

161 152 ▼9 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 1:04:54

162 172 ▲10 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 1:04:58

163 130 ▼33 DE BONDT Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team 6″ 1:05:07

164 155 ▼9 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team 1:05:19

165 166 ▲1 EDMONDSON Alex Team Picnic PostNL 1:06:39

166 170 ▲4 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:08:17

167 174 ▲7 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 1:09:31

168 146 ▼22 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:13:00

169 150 ▼19 VAN HOECKE Gijs Intermarché – Wanty 1:14:28

170 162 ▼8 THIJSSEN Gerben Intermarché – Wanty 1:15:26

171 176 ▲5 MÄRKL Niklas Team Picnic PostNL 1:19:24

172 173 ▲1 PLOWRIGHT Jensen Alpecin – Deceuninck 1:19:26

173 175 ▲2 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 1:34:16