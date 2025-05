Classifica Giro d’Italia 2025, sesta tappa: tutto neutralizzato a Napoli. Ciccone e Piganzoli guadagnano una posizione

La sesta tappa del Giro d’Italia 2025 è stata neutralizzata: una maxi caduta a settanta chilometri dal traguardo di Napoli, in cui sono rimasti coinvolti circa quaranta corridori, ha convinto il comitato di gara a prendere un drastico provvedimento. Il tempo è stato congelato al km 166,5 (a Nola), non sono stati assegnati abbuoni al km Red Bull e all’arrivo: negli ultimi 58 chilometri si è gareggiato soltanto per il risultato di tappa.

In classifica generale è tutto invariato per quanto riguarda la top-10. Il danese Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa (è finito a terra, ma senza conseguenze) e domani dovrebbe verosimilmente cedere il simbolo del primato, lo sloveno Primoz Roglic resta il migliore dei big con 7” sul ceco Mathias Vacek, 14” sullo statunitense Brandon McNulty, 18” sul messicano Isaac Del Toro, 18” sullo spagnolo Juan Ayuso, 27” sul nostro Antonio Tiberi (ottavo).

Giulio Pellizzari chiude la top-10 a 50” dalla maglia rosa, appena davanti ai gemelli britannici Simon e Adam Yates. L’australiano Jai Hindley, quindicesimo fino a ieri e gregario di Roglic, si è ritirato dopo la brutta caduta e così guadagnano una posizione Damiano Caruso, Davide Piganzoli e Giulio Ciccone.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la sesta tappa)

1 1 – PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20

2 2 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:17

3 3 – VACEK Mathias Lidl – Trek 0:24

4 4 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:31

5 5 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:32

6 6 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:35

7 7 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:43

8 8 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:44

9 9 – STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:46

10 10 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:50