Classifica Giro d’Italia 2025: Del Toro ha 1’20” su Simon Yates, Caruso miglior italiano, Tiberi si lecca le ferite

La quattordicesima tappa con arrivo a Nova Gorica doveva essere ininfluente ai fini della classifica generale del Giro d’Italia 2025, vista la semplicità del tracciato e l’assenza di grandi difficoltà cronometriche. Tutto sembrava pianificato per un arrivo in volata e invece una brutta caduta ha stravolto tutte le carte in tavola: quando mancavano 23 km, mentre si stava affrontando una strettoia nei pressi della vecchia dogana di Casa Rossa, uno scivolone ha scombussolato l’intera Corsa Rosa.

Giulio Ciccone è rimasto a terra dolorante, è ripartito dopo cinque minuti ma è nei fatti uscito dalla graduatoria che conta (stamattina era settimana). Nella caduta sono rimasti coinvolti anche altri big: lo spagnolo Juan Ayuso (secondo prima della tappa odierna), lo sloveno Primoz Roglic (quinto) e il colombiano Egan Bernal hanno accusato un ritardo di 48 secondi dal messicano Isaac Del Toro, che con la maglia rosa è rimasto nel gruppo di testa insieme all’ecuadoriano Richard Carapaz e al britannico Simon Yates.

Antonio Tiberi, che si era presentato in terza posizione e in piena lotta per salire sul podio finale di Roma, è rimasto ancora più indietro ed è giunto all’arrivo con un distacco di 1’44” dall’attuale padrone del Giro d’Italia. La classifica generale è stata dunque totalmente riscritta: Del Toro in maglia rosa con un vantaggio di 1’20” su Simon Yates, 1’26” su Ayuso, 2’07” su Carapaz, 2’23” su Roglic, 2’54” sul canadese Derek Gee. Il migliore italiano ora è Damiano Caruso, settimo a 2’55”, mentre Antonio Tiberi è scivolato in ottava piazza a 3’02”.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della quattordicesima tappa. Domani (domenica 25 maggio) andrà in scena la quindicesima frazione: 219 km da Fiume Veneto ad Asiago con il Monte Grappa posto a 90 km dal traguardo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (dopo la quattordicesima tappa)

1 1 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 20 50:37:55

2 4 ▲2 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 1:20

3 2 ▼1 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 1:26

4 6 ▲2 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 2:07

5 5 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:23

6 10 ▲4 GEE Derek Israel – Premier Tech 2:54

7 11 ▲4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:55

8 3 ▼5 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 3:02

9 9 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 3:38

10 13 ▲3 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 3:45

11 15 ▲4 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 3:58

12 8 ▼4 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 4:24

13 14 ▲1 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 4:25

14 18 ▲4 RUBIO Einer Movistar Team 4:26

15 12 ▼3 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 4:47

16 16 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:01

17 17 – PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 5:11

18 21 ▲3 POOLE Max Team Picnic PostNL 5:51

19 19 – HARPER Chris Team Jayco AlUla 6:43

20 20 – ULISSI Diego XDS Astana Team 6″ 7:18