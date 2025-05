Classifica Giro d’Italia 2025, diciassettesima tappa: Pellizzari guadagna due posizioni, Del Toro rafforza la maglia rosa

Il Mortirolo ha acceso la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025: una delle salite simbolo della Corsa Rosa, affrontata dal versante meno aspro di Monno, era posta a quasi sessanta chilometri dal traguardo di Bormio, ma la gara si è infiammata. Antonio Tiberi si è staccato quando mancavano 8 km dalla vetta ed è uscito di classifica, dove stamattina occupava l’ottava posizione: la caduta di sabato a Nova Gorica ha condizionato il laziale, che già ieri aveva pagato dazio e oggi ha alzato bandiera bianca.

L’ecuadoriano Richard Carapaz ha attaccato e ha guadagnato una ventina di secondi su un eccellente Giulio Pellizzari, mentre il messicano Isaac Del Toro (in maglia rosa) e il britannico Simon Yates (secondo in graduatoria) tentennavano. Il distacco al GPM era irrisorio e lungo la discesa gli uomini in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono ricompattati, viaggiando poi di comune accordo lungo il tratto in falsopiano. Non è invece rientrato l’australiano Michael Storer che perde il proprio piazzamento.

Sulla salita di Le Motte si è visto nuovamente un pimpante Pellizzari e uno stoico Damiano Caruso, poi quando mancavano trecento metri dalla vetta è stato Del Toro a piazzare la rasoiata e soltanto Carapaz gli è andato dietro. Il messicano e il sudamericano hanno guadagnato una dozzina di secondi su Caruso, Pellizzari, Yates, Gee mentre il colombiano Egan Bernal è scivolato indietro di una cinquantina di secondi. I gruppetti che si sono formati hanno lavoro da dietro per ridurre il distacco negli ultimi otto chilometri.

Del Toro ha tentato l’allungo a due chilometri da Bormio e ha sorpreso Carapaz, involandosi verso la vittoria con un vantaggio di quattro secondi nei confronti dell’ecuadoriano. Simon Yates è giunto a 15”, subito davanti a Pellizzari, Caruso e Gee, mentre Bernal ha pagato 1’10”. La classifica generale è stata così riscritta: Isaac Del Toro ha rafforzato la maglia rosa e ora ha un vantaggio di 41” su Carapaz, 51” su Yates, 1’57” su Gee, 3’06” su Caruso.

Damiano Caruso si conferma dunque il migliore italiano in classifica generale, mentre Giulio Pellizzari guadagna un paio di posizioni e si porta in settima piazza con un distacco di 5’02” dalla vetta. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della diciassettesima tappa. Domani (giovedì 29 maggio) andrà in scena la diciottesima frazione: 144 km da Morbegno a Cesano Maderno, sulla carta dovrebbe essere una giornata riservata alle ruote veloci prima di due micidiali tapponi alpini.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la diciassettesima tappa)

1 1 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 20 46″ 65:30:34

2 3 ▲1 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 14″ 0:41

3 2 ▼1 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 0:51

4 4 – GEE Derek Israel – Premier Tech 1:57

5 5 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3:06

6 6 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 6″ 4:43

7 9 ▲2 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 5:02

8 11 ▲3 RUBIO Einer Movistar Team 6:09

9 10 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 7:45

10 7 ▼3 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 7:46

11 13 ▲2 POOLE Max Team Picnic PostNL 8:00

12 14 ▲2 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 9:03

13 16 ▲3 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 9:55

14 12 ▼2 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 11:31

15 8 ▼7 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 14:48

16 18 ▲2 MAJKA RafałUAE Team Emirates – XRG 18:00

17 20 ▲3 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 25:05

18 19 ▲1 KNOX James Soudal Quick-Step 28:10

19 21 ▲2 SVESTAD-BÅRDSENG Embret Arkéa – B&B Hotels 32:38

20 23 ▲3 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 36:16

21 22 ▲1 QUINTANA Nairo Movistar Team 6″ 38:42

22 24 ▲2 ULISSI Diego XDS Astana Team 6″ 40:08

23 15 ▼8 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 40:43

24 26 ▲2 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 8″ 43:36

25 27 ▲2 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 12″ 48:42

26 17 ▼9 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 14″ 49:19

27 25 ▼2 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 52:39

28 29 ▲1 HARPER Chris Team Jayco AlUla 59:27

29 32 ▲3 BARDET Romain Team Picnic PostNL 6″ 59:56

30 28 ▼2 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 6″ 1:02:42

31 33 ▲2 FORMOLO Davide Movistar Team 1:16:05

32 41 ▲9 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 1:18:31

33 46 ▲13 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 10″ 1:22:25

34 38 ▲4 ARRIETA Igor UAE Team Emirates – XRG 4″ 1:25:41

35 39 ▲4 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 4″ 1:27:04

36 40 ▲4 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:27:33

37 31 ▼6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2″ 1:27:55

38 49 ▲11 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:28:36

39 30 ▼9 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 1:30:24

40 35 ▼5 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 4″ 1:31:10

41 34 ▼7 TJØTTA Martin Arkéa – B&B Hotels 1:31:39

42 51 ▲9 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 1:34:12

43 50 ▲7 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team 1:34:28

44 56 ▲12 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 2″ 1:36:02

45 42 ▼3 MASNADA Fausto XDS Astana Team 1:37:30

46 44 ▼2 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 8″ 1:39:35

47 58 ▲11 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 1:39:38

48 57 ▲9 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 1:40:00

49 52 ▲3 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 1:41:58

50 65 ▲15 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 6″ 1:45:41

51 63 ▲12 VACEK Mathias Lidl – Trek 1:46:08

52 45 ▼7 SCARONI Christian XDS Astana Team 26″ 1:46:14

53 48 ▼5 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 1:47:02

54 36 ▼18 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 1:47:27

55 37 ▼18 LASTRA Jonathan Cofidis 1:47:42

56 47 ▼9 CONCI Nicola XDS Astana Team 1:49:31

57 43 ▼14 POELS Wout XDS Astana Team 1:49:58

58 54 ▼4 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 1:51:29

59 60 ▲1 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL 2″ 1:52:59

60 67 ▲7 SAMITIER Sergio Cofidis 1:54:41

61 62 ▲1 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:55:09

62 71 ▲9 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 1:58:57

63 69 ▲6 OLDANI Stefano Cofidis 2:01:43

64 59 ▼5 GAUDU David Groupama – FDJ 2:02:28

65 68 ▲3 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 2:03:28

66 53 ▼13 BAIS Mattia Team Polti VisitMalta 2:04:57

67 66 ▼1 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 2″ 2:09:00

68 55 ▼13 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2:10:04

69 81 ▲12 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:10:39

70 61 ▼9 KONRAD Patrick Lidl – Trek 2:14:05

71 64 ▼7 VERONA Carlos Lidl – Trek 16″ 2:15:22

72 70 ▼2 PACHER Quentin Groupama – FDJ 2:15:46

73 74 ▲1 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team 2:23:07

74 72 ▼2 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 2:24:17

75 73 ▼2 SHAW James EF Education – EasyPost 2:25:12

76 88 ▲12 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 2:25:14

77 79 ▲2 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 2:30:41

78 78 – HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 2:33:02

79 90 ▲11 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates – XRG 2:35:39

80 75 ▼5 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 2:36:17

81 91 ▲10 TRATNIK Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 2:38:00

82 87 ▲5 VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team 2:38:33

83 82 ▼1 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:39:33

84 77 ▼7 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2:41:38

85 76 ▼9 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 2:41:51

86 80 ▼6 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost 2:44:29

87 83 ▼4 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 26″ 2:46:06

88 102 ▲14 MILESI Lorenzo Movistar Team 2″ 2:50:56

89 84 ▼5 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 6″ 2:51:06

90 85 ▼5 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 2:53:11

91 86 ▼5 MONIQUET Sylvain Cofidis 2:53:47

92 89 ▼3 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4″ 2:56:51

93 108 ▲15 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 3:02:49

94 92 ▼2 BARRENETXEA Jon Movistar Team 3:03:02

95 94 ▼1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 40″ 3:04:03

96 93 ▼3 BAIS Davide Team Polti VisitMalta 4″ 3:04:09

97 95 ▼2 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 12″ 3:06:08

98 96 ▼2 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 3:07:30

99 105 ▲6 VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike 3:08:04

100 99 ▼1 HAMILTON Lucas INEOS Grenadiers 3:09:45

101 98 ▼3 AULAR Orluis Movistar Team 8″ 3:11:09

102 110 ▲8 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 3:15:28

103 103 – DOUBLE Paul Team Jayco AlUla 3:17:53

104 104 – MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta 6″ 3:18:33

105 101 ▼4 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 3:19:26

106 106 – BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 3:21:40

107 107 – GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 6″ 3:25:39

108 111 ▲3 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 3:27:16

109 114 ▲5 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team 3:29:31

110 109 ▼1 DOULL Owain EF Education – EasyPost 3:29:40

111 112 ▲1 ASGREEN Kasper EF Education – EasyPost 12″ 3:32:56

112 122 ▲10 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 3:39:07

113 118 ▲5 DEWULF Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:39:33

114 113 ▼1 MAGLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 3:41:44

115 123 ▲8 PALENI Enzo Groupama – FDJ 3:43:29

116 115 ▼1 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team 3:43:30

117 128 ▲11 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 3:46:42

118 116 ▼2 KANTER Max XDS Astana Team 3:48:16

119 117 ▼2 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 3:49:26

120 119 ▼1 PEREZ Anthony Cofidis 3:50:15

121 120 ▼1 TURNER Ben INEOS Grenadiers 4″ 3:51:02

122 125 ▲3 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 4″ 3:52:22

123 121 ▼2 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 2″ 3:52:36

124 126 ▲2 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 3:54:19

125 124 ▼1 HOOLE Daan Lidl – Trek 3:55:05

126 127 ▲1 AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 3:56:06

127 129 ▲2 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 3:58:24

128 131 ▲3 TORRES Albert Movistar Team 3:58:47

129 130 ▲1 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 3:58:51

130 133 ▲3 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 4:09:35

131 132 ▲1 GUDMESTAD Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:10:08

132 136 ▲4 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 4:10:16

133 143 ▲10 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 4:10:39

134 134 – LIEPIŅŠ Emīls Q36.5 Pro Cycling Team 4:11:07

135 135 – LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 4:11:36

136 141 ▲5 DE BONDT Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team 6″ 4:11:39

137 140 ▲3 PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta 6″ 4:11:59

138 137 ▼1 EPIS Giosuè Arkéa – B&B Hotels 6″ 4:12:22

139 138 ▼1 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 4:13:34

140 139 ▼1 MOZZATO Luca Arkéa – B&B Hotels 4:14:25

141 142 ▲1 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 4:17:20

142 145 ▲3 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 4:19:23

143 146 ▲3 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 4:19:44

144 144 – HAYTER Ethan Soudal Quick-Step 4:20:28

145 148 ▲3 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 4:20:50

146 151 ▲5 DAVY Clément Groupama – FDJ 4:21:18

147 147 – BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:21:33

148 150 ▲2 MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta 6″ 4:22:24

149 149 – KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 20″ 4:22:59

150 152 ▲2 MAAS Jan Cofidis 4:23:32

151 153 ▲2 VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL 16″ 4:25:46

152 154 ▲2 KUZMIN Anton XDS Astana Team 4:26:44

153 155 ▲2 EDMONDSON Alex Team Picnic PostNL 4:32:19

154 157 ▲3 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team 4:32:51

155 158 ▲3 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4:32:55

156 156 – VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty 4:33:41

157 159 ▲2 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 4″ 4:34:10

158 160 ▲2 VAN HOECKE Gijs Intermarché – Wanty 4:36:43

159 161 ▲2 MÄRKL Niklas Team Picnic PostNL 4:43:12

160 162 ▲2 PLOWRIGHT Jensen Alpecin – Deceuninck 4:45:18

161 163 ▲2 THIJSSEN Gerben Intermarché – Wanty 4:45:53

162 164 ▲2 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 5:03:07