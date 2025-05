Ciclismo: Mathieu van der Poel è già sui rulli dopo le cadute in mountain bike

Il ritorno in mountain bike è stato veramente da dimenticare per Mathieu van der Poel. Dopo la delusione olimpica di Tokyo, altro infortunio per il fuoriclasse neerlandese nella tappa della Coppa del Mondo di Nove Mesto che si è disputata domenica.

Una doppia caduta nelle prime fasi di gara ed il ritiro al terzo giro per l’atleta della Alpecin-Deceuninck che ha riportato anche una piccola frattura al polso.

In tanti hanno parlato addirittura di Tour de France a rischio, ma, oggi, sui social, van der Poel ha praticamente smentito il tutto: foto sui rulli per lui, con tutore al braccio destro.

Le sue parole: “Mi sono divertito moltissimo in mountain bike la scorsa settimana. Le cose non sono andate come previsto, ma la vita sarebbe noiosa se tutto andasse sempre alla perfezione, no?”.