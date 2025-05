Chris Harper: “Vincere la tappa del Finestre significa molto, non me l’aspettavo”

Giornata da sogno non solo per Simon Yates, ma anche per la sua ex squadra nella ventesima tappa del Giro d’Italia 2025. Il Team Jayco AlUla va a prendersi uno splendido successo parziale in quel di Sestriere, nel tappone del Colle delle Finestre, grazie a Chris Harper, alla vittoria più bella della carriera.

Le sue parole al traguardo: “Non me lo aspettavo proprio. Non ero sicuro di come sarebbe andata oggi, visto che ieri ero andato in fuga e non avevo davvero le gambe. Pensavo anche che oggi ci sarebbe stata una grande battaglia tra gli uomini di classifica e che la fuga non sarebbe arrivata comunque. Sono riuscito ad andarmene con un gruppo numeroso e ho cercato semplicemente di essere intelligente. Ho dato il 100% e speravo di riuscire a resistere”.

E aggiunge: “Vincere nella tappa del Finestre significa molto per me. È una salita davvero famosa e sono abbastanza orgoglioso di aver vinto qui. È una tappa super impegnativa e sono davvero felice di esserci riuscito. Mi sentivo piuttosto bene all’inizio del Giro d’Italia, ma purtroppo nel pomeriggio del secondo giorno di riposo ho iniziato a sentirmi piuttosto male e ho dovuto prendere degli antibiotici. Una volta fuori classifica generale, ho deciso di cercare di recuperare il più possibile, e poi l’obiettivo sono state queste ultime tappe di montagna, per provare ad andare in fuga e vedere se riuscivo a ottenere un risultato”.

Il suo finale di gara: “Ho chiesto un’ultima volta all’ammiraglia quanto fosse grande il distacco, sapevo che Simon stava arrivando da dietro, non ero molto fiducioso. Quando mancavano circa 1,5 km, ho capito che potevo farcela e ho tirato un sospiro di sollievo”.