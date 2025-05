Chiara Pellacani detta legge! Campionessa d’Europa dal metro in una gara a senso unico!

Una strepitosa Chiara Pellacani domina la finale dal metro e regala la prima medaglia d’oro all’Italia agli Europei di Antalya (Turchia). Una prestazione eccezionale da parte della romana, che ha inflitto distacchi importanti a tutte le avversarie, sfondando anche il muro dei 280 punti (283.75). Si tratta della quarta medaglia d’oro in una rassegna continentale per Pellacani, la prima dal metro, e sicuramente l’azzurra punterà alla doppietta dal trampolino, visto che è la grande favorita anche dai tre metri. Si conferma una grande tradizione per l’Italia in questa gara, visto che è l’undicesimo titolo nella storia degli Europei, dopo i sette vinti da Tania Cagnotto e i tre da Elena Bertocchi.

Dopo un buon avvio con l’uno e mezzo indietro carpiato (49.45) e il doppio e mezzo avanti carpiato (58.50), Pellacani si è presa anche gli applausi del pubblico con un fantastico doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 64.50. Un punteggio stellare che ha fatto volare in classifica la romana, che ha poi gestito il vantaggio con un uno e mezzo rovesciato con un avvitamento da 58.50 ed un uno e mezzo ritornato da 52.80.

Non c’è stata possibilità per le avversarie di seguire il ritmo dell’azzurra. Secondo posto per la svedese Elna Widerstrom, che era campionessa in carica (a Belgrado mancava però Pellacani) con 267.10. Il bronzo è andato alla svizzera Michelle Luisa Heimberg (265.90), che in mattinata aveva vinto l’eliminatoria.

Quarto posto e un pizzico di delusione per l’armena Aleksandra Bibikina (257.65), che ha sfiorato una prima storica medaglia per il proprio paese. Quinta la tedesca Lena Corona Hentschel (252.75), che ha preceduto la norvegese Caroline Kupka (235.95) e l’ucraina Kseniia Bochek (232.25).

In finale era presente anche Elena Bertocchi, che ha terminato in ottava posizione. La lombarda ha concluso con il punteggio complessivo di 230.75 e peccato per l’errore in entrata sull’ultimo tuffo, l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (41.60), dove ha perso quei punti che le avrebbero potuto far scalare qualche posto in più in classifica.