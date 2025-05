Chi vince il Roland Garros 2025? Le quote dei book-makers di Sinner e Alcaraz a confronto

La finale disputata agli Internazionali d’Italia ha ribadito con forza una certezza: i primi due giocatori al mondo viaggiano diverse spanne sopra la concorrenza e sono pronti a riprendere il loro duello. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno appena messo in archivio il primo confronto diretto stagionale e non vedono l’ora di sfidarsi, ancora una volta, per un nuovo grande obiettivo.

Prende infatti il via domenica 25 e si concluderà domenica 08 giugno il Roland Garros, secondo torneo dello Slam. Il percorso da affrontare è certamente lungo, l’italiano e lo spagnolo sono però i principali favoriti per sfidarsi nel match decisivo di un torneo vinto lo scorso anno dal giocatore iberico nella finale giocata contro Alexander Zverev.

Le varie agenzie di scommesse considerano lo spagnolo, vincitore dei Masters 1000 di Montecarlo e Roma, come il principale candidato per alzare il trofeo e centrare il bis nella capitale francese. Il secondo successo consecutivo di Alcaraz a Parigi vale quota 1,90 su Sisal, 2,20 su Snai, 2,25 su Goldbet e Better.

Alle spalle di Carlos Alcaraz non può che esserci Jannik Sinner. Il numero uno d’Italia ha già stupito al suo rientro ufficiale dopo i tre mesi di sospensione. La finale raggiunta nel torneo di Roma è un ottimo risultato e consente di immagazzinare informazioni importanti per il lavoro di preparazione del secondo Slam stagionale. Queste le quote del giocatore considerato come secondo favorito, ovviamente alle spalle di Alcaraz: quota antepost di 3,25 su Sisal, 2,75 su Snai, Goldbet e Better.