Chi tra Sinner e Musetti si vedrà sulla RAI? C’è una novità per le semifinali

Due azzurri in semifinale nel tabellone di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare il penultimo atto del torneo e cercare di regalare un derby azzurro in finale.

Sul Campo Centrale, nel secondo match dalle ore 13.30, non prima delle 15.30, Musetti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre nel quarto ed ultimo incontro di giornata, non prima delle 20.30, Sinner affronterà lo statunitense Tommy Paul.

A differenza di quanto accaduto finora, entrambe le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1 HD, ed in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dei due incontri.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Venerdì 16 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 13.30

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3)-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 6)

Non prima delle ore 15.30

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima delle ore 19.00

Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio)-Storm Hunter/Ellen Perez (Australia)

Non prima delle ore 20.30

Jannik Sinner (Italia, 1)-Tommy Paul (Stati Uniti, 11) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.