Chi sono Kudermetova/Mertens, le avversarie di Errani/Paolini in finale a Roma

Saranno due le finali azzurre quest’oggi agli Internazionali d’Italia. Oltre a quella di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, c’è attesa anche per quella del doppio femminile, che vedrà scendere in campo Sara Errani e Jasmine Paolini contro la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Errani e Paolini sono tornate in finale a Roma un anno dopo la soffertissima vittoria contro la neozelandese Elin Routliffe e l’american Coco Gauff per 10-8 al super tie-break. Proprio Paolini e Gauff si sono affrontate ieri nelle finale del torneo di singolare, che ha visto trionfare l’azzurra, che ora sogna una clamorosa e storica doppietta al Foro Italico.

Sulla terra rossa la coppia italiana ha confermato di essere assolutamente tra le migliori del mondo. L’anno scorso non era arrivato solo il successo a Roma, ma in seguito anche la finale al Roland Garros e poi soprattutto la magia dell’oro a Parigi 2024. In quel torneo olimpico Errani/Paolini superarono nell’ultimo atto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che sono state anche le avversarie sconfitte in semifinale in questa edizione degli Internazionali. Un cammino non semplice per le due azzurre, che hanno vinto al super tie-break sia al secondo turno contro Putintseva/Fernandez e poi anche nei quarti contro Gauff/Eala.

Un po’ più semplice il cammino invece di Kudermetova/Mertens. La coppia russo-belga ha faticato solo nei quarti, superando in rimonta Schuurs/Muhammad, mentre in semifinale hanno dominato contro le australiane Hunter/Perez con un duplice 6-2. Molto bella anche la vittoria al secondo turno contro Ostapenko/Hsieh, teste di serie numero quattro, battute per 7-5 6-2.

Kudermetova e Mertens sono tornate a giocare insieme in questa stagione dopo un passato davvero glorioso. Infatti la russa e le belga hanno vinto le WTA Finals nel 2022 e questo è sicuramente il massimo traguardo raggiunto da questa coppia. Kudermetova/Mertens hanno poi raggiunto quest’anno la finale nel recente WTA 1000 di Madrid, cedendo solamente al super tie-break per 12-10 contro la rumena Cirstea e la russa Kalinskaya. Si tratta comunque di una coppia decisamente esperta e serviranno le migliori Errani/Paolini per rimettere nuovamente la bandiera italiana nell’albo d’oro del torneo di doppio femminile.