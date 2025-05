Chi è Yuliia Starodubtseva, la lucky loser ucraina che affronterà Jasmine Paolini al 3° turno

Jasmine Paolini affronterà l’ucraina Yuliia Starodubtseva al terzo turno del Roland Garros 2024: dopo aver sudato contro la cinese Yuan Yue e avere travolto l’australiana Alja Tomljanovic, la tennista italiana se la dovrà vedere contro un’avversaria inattesa sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione e dove la toscana è chiamata a difendere la finale raggiunta l’anno scorso.

Si poteva pensare a un terzo turno contro Anastasia Potapova, invece l’ucraina è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 7-6(4), 6-2, dopo aver regolato la tedesca Tamara Korpatsch per 6-2, 1-6, 6-4 dopo. Yuliia Starodubtseva sta giocando da lucky loser: è stata ripescata per il tabellone principale dopo che aveva perso il terzo turno delle qualificazioni contro la ceca Sara Bejlek per 6-0, 6-4.

L’ucraina si è presentata sul mattone tritato della capitale francese da numero 81 del mondo, ma con i riscontri conseguiti ha già scalato virtualmente 17 posizioni issandosi al 64mo posto del ranking WTA. Jasmine Paolini partirà con i favori del pronostico da numero 4 del circuito internazionale, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare una rivale potenziale insidiosa.

I migliori risultati della nativa di Kachovka in questa stagione? Gli ottavi di finale a Madrid (perse contro la russa Mirra Andreeva dopo aver tra l’altro regolato anche Elisabetta Cocciaretto), ma per il resto è stata eliminata più volte nelle qualificazioni e agli Australian Open ha perso al primo turno contro la canadese Leylah Fernandez.

La 25enne non ha mai vinto tornei nel corso della sua carriera, non si era mai spinta oltre il secondo turno di uno Slam prima di questa esperienza in Francia e non ci sono precedenti con Jasmine Paolini. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro la vincente della sfida tra la statunitense Bernarda Pera e l’ucraina Elina Svitolina.