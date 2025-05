Sinner-Paul: i precedenti favoriscono l’azzurro

Sarà lo statunitense Tommy Paul l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: si tratterà del quinto incrocio tra i due, con l’azzurro che è in vantaggio per 3-1 nei precedenti, con l’unica sfida sulla terra battuta outdoor vinta dal numero 1 ATP a Madrid nel 2022.

Nella stessa stagione, però, è arrivata anche l’unica vittoria di Paul contro l’azzurro, giunta agli ottavi d Eastbourne, sull’erba. Nel 2023, invece, i due si sono incrociati soltanto in Canada, con Sinner vittorioso in semifinale nell’ATP Masters 1000 nordamericano.

Nella scorsa stagione, invece, i due si sono affrontati negli ottavi di finale degli US Open, ed in quell’occasione Sinner vinse in tre partite: l’azzurro ha vinto gli ultimi 5 set giocati contro Paul e, nel complesso, 8 delle 11 frazioni disputate.

Lo statunitense è il numero 12 ATP e, per il secondo anno consecutivo è giunto in semifinale a Roma, confermando così il piazzamento nel ranking live. Il 27enne è destrorso e gioca il rovescio a due mani: in stagione non ha ancora vinto titoli, mentre in carriera ne ha conquistati quattro.