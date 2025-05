Chi è Tatiana Pieri. La gioia di una vittoria nel circuito WTA da n.377 del mondo!

Tatiana Pieri ce l’ha fatta e, a 26 anni (compiuti lo scorso 29 marzo), si è finalmente tolta la soddisfazione della prima vittoria nel main draw di un torneo del circuito maggiore. Dopo aver superato le qualificazioni battendo nell’ordine la francese Harmony Tan e la connazionale italiana Nicole Fossa Huergo, la giocatrice toscana ha travolto la spagnola Carlota Martinez Cirez approdando agli ottavi di finale del WTA 250 di Rabat.

Pieri si è imposta piuttosto nettamente con il punteggio di 6-3 6-0, regalandosi al prossimo turno la possibilità di giocare contro la forte australiana Alja Tomljanovic (n.79 al mondo). L’azzurra ha avuto il merito di dominare contro una tennista che ha oltre 150 posizioni di vantaggio nel ranking mondiale, infatti l’iberica è numero 222 e la nostra portacolori numero 377.

L’unica rappresentante della pattuglia tricolore presente in Marocco capace di avanzare agli ottavi vanta 6 titoli ITF in carriera ed un best ranking di n.322, che potrebbe ritoccare nei prossimi giorni se dovesse continuare a fare strada sulla terra rossa africana. Pieri, proveniente da Bagni di Lucca proprio come Jasmine Paolini, ha già guadagnato sin qui 26 posizioni salendo virtualmente al 351° posto della graduatoria WTA e dimostrando di poter valere ad oggi una classifica migliore.