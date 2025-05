Chi è Peyton Stearns: una rivelazione americana per Jasmine Paolini in semifinale a Roma

Jasmine Paolini affronterà Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia. L’azzurra ha confermato il suo status di numero 5 del mondo sconfiggendo rivali di una certa caratura come la tunisina Ons Jabeur, la lettone Jelena Ostapenko e la russa Diana Shnaider, ma a sorprendere è stata la statunitense: si è presentata nella Capitale da numero 42 del mondo e ha prevalso su grandi avversarie come la connazionale Madison Keys, la giapponese Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina.

La 23enne ha già firmato un record, diventando la prima giocatrice in Era Open a vincere tre partite di fila in un torneo WTA al tie-break del terzo set. In questo modo ha infatti eliminato due Campionesse Slam (Osaka e Keys) e la due volte vincitrice al Foro Italico (Stearns nel 2017 e nel 2018). Inoltre l’americana è diventata la prima atleta a raggiungere la semifinale nella Città Eterna al debutto dopo la magia firmata da Daria Saville nel 2014, risalendo virtualmente al 26mo posto nel ranking WTA.

Peyton Stearns ha vinto il suo unito torneo in carriera proprio sulla terra rossa (lo scorso anno a Rabat) e l’altra finale disputata sul circuito maggiore risale al 2023, sempre sul mattone tritato (in quel caso a Bogotà). La sua prima apparizione a livello WTA risale soltanto al 2022, perché in precedenza aveva scelto la strada del college (University of Texas ad Austin). A livello Slam vanno annotati gli ottavi di finale raggiunti agli US Open nel 2023.

Da Roma lavora con Maria Sakkari dopo aver interrotto la collaborazione con Tom Hill e nel suo staff è presente l’allenatore sloveno Blaz Kavcic. Nel corso di questa stagione ha raggiunto gli ottavi di finale al WTA 1000 di Madrid (ko contro la bielorussa Aryna Sabalena, numero 1 del mondo) e a Dubai (sconfitta dalla russa Mirra Andreeva con un doppio 6-1 dopo aver regolato la cinese Zheng), mentre agli Australian Open si fermò al primo turno subendo la rimonta della connazionale Emma Navarro. Non ci sono precedenti contro Paolini, quest’anno ha perso contro Lucia Bronzetti agli ottavi di finale del Winners Open.