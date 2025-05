Chi è Edoardo Zambanini: un nome nuovo per l’Italia nelle corse di un giorno

Edoardo Zambanini ha mostrato un grande potenziale tecnico e agonistico durante la volata che ha deciso la quinta tappa del Giro d’Italia 2025. Il portacolori della Bahrain-Victorious, di cui difende i colori dal 2022 e con cui ha siglato un contratto che copre anche la prossima stagione, si è reso protagonista di una splendida rimonta da dietro, è sfrecciato a gran velocità accanto alle transenne ed è andato a contendere la vittoria a Mads Pedersen.

Il 24enne ha palesato una notevole personalità nello sprint di Matera e ha rimontato pedalata su pedalata, fermandosi a meno di mezza ruota dal successo al termine di una frazione in cui ha lavorato per i capitani Damiano Caruso e Antonio Tiberi. Il nativo di Riva del Garda ha avuto l’ardore di affiancare la maglia rosa, uno specialista delle volate e già Campione del Mondo, a dimostrazione di un potenziale che è ancora tutto da esprimere.

Quello odierno è il miglior risultato della carriera per Edoardo Zambanini, che non ha ancora alzato le braccia al cielo da professionista e che prima di oggi aveva collezionato alcuni interessanti piazzamenti come la quinta posizione tre giorni fa nella terza tappa della Corsa Rosa a Valona, un secondo posto al Giro dei Paesi Baschi nella passata stagione, una terza piazza in una tappa della Vuelta di Spagna nel 2022. Che il guizzo odierno possa rappresentare la svolta della carriera?

Dopo l’arrivo si è morso le mani, a dimostrazione della voglia di vincere e non accontentarsi. Stiamo parlando di un corridore veloce, con eccellenti doti di squadra e con del potenziale per le corse di un giorno. Ne aveva parlato anche Riccardo Magrini nella Fagianata di domenica sulle colonne di OA Sport: “Secondo me Zambanini deve ancora maturare, oggi ha fatto più una volata di posizione che di velocità: è ancora da scoprire, ma è un uomo squadra“.