Chi affronteranno Errani/Paolini ai quarti a Roma? Possibile un suggestivo derby con Tyra Grant!

Le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della terza testa di serie nel tabellone di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, si sono qualificate per i quarti di finale del torneo di categoria WTA 1000 in corso sulla terra battuta outdoor di Roma.

Le campionesse olimpiche, però, non conoscono ancora i nomi delle prossime avversarie, che usciranno dalla sfida tra due coppie che avevano ricevuto una wild card per il tabellone principale e poi hanno vinto all’esordio, ovvero le azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato e la filippina Alexandra Eala e la statunitense Coco Gauff.

Il match in questione, però, non è presente nel programma di domani, e si giocherà con ogni probabilità martedì 13 maggio: l’incontro dei quarti di finale dovrebbe disputarsi tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, dato che le semifinali sono previste venerdì 16 e la finale è in programma domenica 18.

La coppia Grant/Pigato è partita dal tabellone delle prequalificazioni, vincendo a Roma finora 5 incontri, ovvero i 4 del torneo che metteva in palio una wild card per il main draw e poi quello d’esordio nel tabellone principale, ed ora cercherà la sesta perla consecutiva per poter giocare il derby azzurro ai quarti.