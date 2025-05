Che sfortuna Musetti! Partita interrotta con Medvedev sul match point! Il punteggio esatto

Lorenzo Musetti è stato interrotto sul match-point contro Daniil Medvedev in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano aveva vinto di forza il primo set contro il temibilissimo russo con il punteggio di 7-5 e si era issato sul 5-4 nella seconda frazione, sul suo turno in battuta si era portato sul 40-30 e aveva la possibilità di servire per chiudere l’incontro, ma la pioggia ha fatto capolino a Roma e ha costretto l’arbitro a interrompere l’incontro di netto.

In realtà le prime gocce d’acqua si erano già viste sul 30-30, ma si era deciso di fare giocare il punto. Lo ha portato a casa il padrone di casa, ma il campo si è inevitabilmente danneggiato. Bisognerà attendere l’interruzione dell’improvviso acquazzone e servirà poi rimettere a posto la superficie per riprendere a giocare, con l’auspicio che il nostro portacolori riesca rapidamente a chiudere la contesa e a meritarsi la qualificazione ai quarti di finale sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

Daniil Medvedev potrebbe trarre beneficio da questa interruzione: qualche minuto di stop potrebbe consentirgli di rimettere le idee a posto e di ripresentarsi in campo con più cattiveria, motivo per cui il numero 9 del mondo dovrà stare bene attento alla ripresa del gioco e non farsi cogliere alla sprovvista.

PUNTEGGIO MUSETTI-MEDVEDEV, OTTAVI DI FINALE ROMA

Lorenzo Musetti vs Daniil Medvedev 7-5, 5-4 e 40-30 sul turno di servizio di Musetti. Interrotta per pioggia.