Charles Leclerc presente al paddock di Imola: smentite le voci sul forfait per il GP dell’Emilia-Romagna

Solo rumours. Il monegasco Charles Leclerc risponderà all’appello quest’oggi nel giorno di prove libere del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Imola, il pilota della Ferrari spera di avere una risposta diversa dalla propria vettura, molto deludente globalmente nel corso dei sei week end andati in scena.

Un Leclerc che ieri non ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del fine-settimana sulla pista del Santerno per una condizione di salute imperfetta. Per questo, alcune voci ci sono state relativamente a un suo forfait per la tre-giorni.

Alla fine della fiera, il tutto è stato smentito dai fatti in quanto Leclerc si è presentato quest’oggi nel paddock, per dare il via ai lavori in questo day-1 del week end. Alle 13.30 inizieranno le prove libere 1, mentre dalle 17.00 si comincerà con la seconda sessione.

Il meteo dovrebbe essere favorevole e quindi i piloti avranno l’opportunità di girare in condizioni di pista asciutta. Fondamentale sarà preparare il time-attack del sabato, dal momento che a Imola sorpassare sarà molto complicato e avere una track-position al via buona potrebbe fare la differenza.