Charles Leclerc invita alla calma: “A mio agio a Monaco, ma è ancora troppo presto…”

Un bel venerdì per la Ferrari e Charles Leclerc a Montecarlo. Nel primo giorno di prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di F1, il padrone di casa è stato il migliore nella prima e seconda sessione di prove libere. Pur con un incidente all’inizio delle libere 1 con l’Aston Martin del canadese Lance Stroll, Charles ha trovato il modo per mettere in fila una serie di giri interessanti.

“Monaco è sempre molto speciale, non solo per me ma per chiunque guidi su questo circuito. Il venerdì serve a tutti per prendere i propri riferimenti e quindi è ancora troppo presto per dirsi veramente fiduciosi in vista del week end“, ha voluto sottolineare il pilota della Rossa.

“Questa però è stata una giornata positiva per noi in pista: il nostro passo sul giro singolo è stato buono e mi sono sentito a mio agio in macchina, indipendentemente dalla mescola utilizzata. La qualifica sarà, come sempre, fondamentale qui: dobbiamo partire davanti se vogliamo portare a casa un buon risultato“, ha aggiunto Charles.

Ci si aspetta la risalita delle McLaren e del solito Max Verstappen che, con la Red Bull, ha affrontato il suo solito venerdì. Si è abbastanza convinti che l’olandese saprà trovare la quadra domani, nel giorno del time-attack.