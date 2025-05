Challenger Torino, tanti azzurri al via e wild card eccellenti: Flavio Cobolli in cerca di rivincite

A partire da oggi e fino al 18 maggio a Torino si giocherà un Challenger di alto livello. Sarà un’occasione di riscatto anche per chi a Roma non ha fatto strada come avrebbe voluto. È il caso di Flavio Cobolli, testa di serie n.1, sconfitto al primo round al Foro Italico da Luca Nardi, non riuscendo a esprimere il proprio tennis.

Il romano ha ricevuto un wild card dagli organizzatori e gli inviti sono stati estesi anch a Federico Cinà e a Jacopo Vasamì, ovvero due dei prospetti più interessanti del nostro tennis. Un tabellone principale in cui ci sono altri sei azzurri: Andrea Arnaboldi, Matteo Gigante, il citato Luca Nardi, Fabio Fognini, Francesco Passaro e Luciano Darderi. Nomi pesanti, che vorranno mettersi in mostra in questo torneo che sarà importante anche per definire la preparazione in vista del Roland Garros 2025.

Da sottolineare che le prime quattro teste di serie partiranno direttamente dal 2° turno, ovvero Cobolli, Darderi, Tomas Martin Etcheverry e Roberto Carballes Baena. Stuzzicante l’incrocio al primo turno tra Gigante e il kazako Alexander Bublik, mentre Cinà giocherà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo e Vasamì sarà opposto al cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE PRINCIPALE CHALLENGER TORINO

(WC) (1) Flavio Cobolli ITA vs Bye

(Alt) Andrea Collarini ARG vs (Alt) Marc-Andrea Huesler SUI

Juan Manuel Cerundolo ARG vs (WC) Federico Cina ITA

Qualifier vs (6) Daniel Altmaier GER

(3) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Bye

Eliot Spizzirri USA vs Qualifier

(Alt) Federico Arnaboldi ITA vs Ethan Quinn USA

(Alt) Matteo Gigante ITA vs (8) Alexander Bublik KAZ

(5) Camilo Ugo Carabelli ARG vs (Alt) Otto Virtanen FIN

Luca Nardi ITA vs Mariano Navone ARG

(WC) Jacopo Vasami ITA vs Chun-Hsin Tseng TPE

Bye vs (4) Roberto Carballes Baena ESP

(7) Yunchaokete Bu CHN vs Qualifier

Qualifier vs Fabio Fognini ITA

(Alt) Federico Agustin Gomez ARG vs Francesco Passaro ITA

Bye vs (2) Luciano Darderi ITA