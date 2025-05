Casper Ruud verso il big match con Sinner a Roma: “Sarà una delle partite più dure dell’anno”

Casper Ruud si presenta al match di stasera contro Jannik Sinner con alle spalle una striscia di nove vittorie consecutive tra Madrid e Roma. Il norvegese ha infatti battuto ieri lo spagnolo Jaume Munar per 6-3 6-4 dopo il rinvio di una partita che si sarebbe dovuta disputare inizialmente nella sessione serale di martedì, ottenendo il pass per i quarti agli Internazionali d’Italia 2025.

“È una bellissima sensazione, è stata una partita dura. Ci conosciamo bene, abbiamo già giocato due match molto duri quest’anno: al primo turno in Australia ed è finita al quinto set, la seconda volta è stata a Dallas, in semifinale, terminata 7-6 al terzo. Fortunatamente questa è la terza volta che va a mio favore. Non è stata così tirata oggi, ma comunque una partita davvero dura. A volte basta un break per set, sono molto contento di come ho giocato“, ha dichiarato in conferenza stampa il n.7 al mondo.

“Martedì è stato un po’ complicato, ho dovuto aspettare tutto il giorno per scendere in campo, ma non ce l’abbiamo fatta. Devi essere bravo a resettare, stare nella tua bolla per otto, nove, dieci ore sul posto. Torni a casa e devi lasciar andare tutte le emozioni, poi nuovamente resettare e tornare il giorno dopo. Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione“, ha raccontato il tennista scandinavo.

Sul suo record di vittorie complessive sulla terra battuta negli ultimi cinque anni: “Vincere tante partite è una cosa, ma farlo nei tornei più importanti è un’altra. Io ho un po’ di entrambe. Penso che Alcaraz abbia avuto quattro o cinque anni migliori dei miei su questa superficie. Ha vinto Parigi, Madrid un paio di volte, Montecarlo. Ha titoli molto più importanti dei miei. Per me sono stati cinque anni costanti sulla terra, per questo continuo a dire che adoro tornare qui. Mi sembra quasi di essere nel mio giardino di casa, anche se questo non significa che io non perda partite sul rosso. Ne ho già perse un paio quest’anno, ora però sto vivendo un buon momento“.

Sul quarto di finale contro il n.1 al mondo Sinner, in programma questa sera come primo match della sessione serale sul Centrale al Foro Italico: “Domani sarà una delle partite più dure dell’anno. L’ultima volta Jannik mi ha battuto nettamente a Torino. Anche stavolta giochiamo in Italia, ma è un’altra superficie ed un altro torneo. Lui è sembrato in gran forma fin dal primo match. Anche io mi sento bene, quindi sarà una gran bella partita domani“.