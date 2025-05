Carlos Moya sostuirà Darren Cahill nello staff di Jannik Sinner? L’indiscrezione dalla Russia

Una scelta complicata. A fine 2025 Darren Cahill lascerà Jannik Sinner e il massimo circuito internazionale del tennis, per dedicarsi esclusivamente ai propri affetti. L’annuncio c’era stato alcuni mesi fa, nel corso degli Australian Open. Un buco importante nello staff del n.1 del mondo, visto il rapporto creato con gli altri membri del team del pusterese e il giocatore in primis.

Nelle settimane successive sono state fatte tante ipotesi e nelle ultime ore sembrerebbe che ci sia una candidatura piuttosto concreta. Come riportato da Sofya Tartakova di Tennis Bolshe, media russo qualificato e affidabile che aveva rivelato ad esempio la scelta di Rublev di affidarsi a Safin e di Paolini di legarsi a Marc Lopez, la sostituzione di Cahill sarà concretizzata nel 2026 con Carlos Moya.

Un nome di una certa affidabilità che tra l’altro era stato fatto, come suggerimento, in recenti esternazioni pubbliche dall’ex tecnico di Sinner, Riccardo Piatti. Il coach spagnolo, infatti, si è costruito una grande esperienza dopo un’importante carriera da giocatore, culminata col raggiungimento del n.1 del mondo nel marzo del 1999.

La sua prima esperienza da allenatore è stata al fianco del canadese Milos Raonic nel periodo in cui si spinse alla finale di Wimbledon nel 2016. A seguire, l’ingresso nella squadra di Rafa Nadal, prima affiancando lo zio Toni, poi come capo allenatore fino alla conclusione della glorioso percorso del fuoriclasse maiorchino. Vedremo se ci saranno conferme a riguardo, ma se ciò fosse vero sarebbe una scelta di grande impatto per le qualità di Moya.