Carlos Alcaraz: “Non mi sento superiore agli altri sulla terra e sulla rivalità con Sinner dico…”

Carlos Alcaraz si presenta ai nastri di partenza del Roland Garros 2025 come il naturale favorito per la conquista del titolo a Parigi. Vincitore l’anno passato sulla terra rossa francese, l’iberico ha nel mirino il bis, forte dei grandi risultati ottenuti sul mattone tritato in questa stagione. Vanno considerati i successi a Montecarlo e a Roma, nonché la finale raggiunta a Barcellona, battuto dal danese Holger Rune anche per via di un infortunio.

“Sto cercando soprattutto di trovare buone sensazioni. Non stiamo lavorando su nulla di specifico, semplicemente voglio sentirmi bene e a mio agio. L’importante è dare allegria al mio gioco, non avere paura di nulla e divertirmi facendo le cose che mi piacciono: così credo di essere pronto per il torneo“, ha raccontato in conferenza stampa.

“Molte persone mi hanno detto che mostro troppo il mio lato festaiolo, che mi piace la festa e la notte. Personalmente non la vedo così, ma sono aperto a tutti i tipi di opinioni. Mostro la mia vita, il modo di divertirmi accanto al tennis. Ovviamente sono un professionista e metto il tennis al primo posto, ma cerco anche di avere i miei momenti di divertimento. Accetto le critiche e ho apprezzato molto quello che ha detto Rafa, ma la gente non può dimenticare che sono arrivato qui essendo in un certo modo“, ha sottolineato Alcaraz, a valle anche della docuserie che lo riguarda su Netflix.

Lo spagnolo ha poi risposto alla domanda se si sente di un livello superiore rispetto a tutti sulla terra: “Sinceramente non sono d’accordo. Jannik (Sinner, ndr.), per esempio, ha avuto una settimana incredibile a Roma e veniva da tre mesi di inattività, e quella mancanza di competizione si nota quando avanzi nei tornei importanti. Anch’io ho avuto momenti molto duri, partite che avrei potuto perdere. È vero che mi sto trovando molto a mio agio, mi sento molto bene, molto contento del livello che sto raggiungendo. La maggior parte dei tornei e delle partite sento che dipendono da me, da se trovo la strada giusta, se trovo la direzione giusta su come affrontare le partite. In questo senso sì che sento che dipendono parecchio da me“.

E sulla rivalità con Jannik: “L’ho detto molte volte: la nostra rivalità è molto bella proprio per questo, perché le nostre partite sono molto tattiche. Sono sicuro che la prossima volta che ci affronteremo lui cambierà delle cose, migliorerà, e anch’io toccherò qualcosa per batterlo. Ogni volta che mi scontro con lui è una sfida mentale, tattica e fisica al massimo livello, quindi bisogna essere preparati per tutto quello che può succedere”.