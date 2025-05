Carlos Alcaraz: “Non mi piace alzarmi presto, Khachanov pazzesco. Voglio vendicarmi con Draper”

Carlos Alcaraz ha sconfitto il russo Karen Khachanov in tre set e si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove se la dovrà vedere contro il britannico Jack Draper. Il tennista spagnolo ha faticato più del previsto sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, ma è riuscito a operare il break nella fase calda del terzo set e a rispettare il pronostico della vigilia contro un avversario che lo ha messo in difficoltà nell’incontro mattutino.

Il numero 3 del mondo si è espresso riguardo alla partita odierna in conferenza stampa: “Non sono abituato a giocare alle 11 del mattino. Onestamente, non mi piace alzarmi presto, ma ho dovuto farlo. Ha il suo lato positivo perché la partita finisce prima, quindi ho molto tempo per recuperare, molto tempo per fare altre cose qui a Roma. Ho dovuto essere molto concentrato all’inizio, perché quando si inizia presto a volte è difficile entrare in partita, ma credo di aver fatto abbastanza bene. Spero di non dover giocare troppe partite al mattino“.

L’iberico ha parlato delle difficoltà riscontrate durante la sfida contro Karen Khachanov, parlando di un incontro che si è rivelato più ostico del previsto: “Ho dovuto correre molto, ho dovuto lottare su ogni palla. Il livello di Khachanov nel match era pazzesco. È molto, molto alto. Ti spinge al limite su ogni punto. Ho dovuto essere presente in ogni scambio, aspettare le mie occasioni, mi ha fatto correre molto. Ho dovuto lottare molto per tutto il match“.

Il Campione in carica di Wimbledon e Roland Garros si è proiettato verso la prossima sfida contro il britannico Jack Draper: “Sono pronto, non vedo l’ora di giocare contro di lui. È uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento. I risultati dimostrano quanto stia giocando bene ultimamente. Voglio vendicarmi di Indian Wells. Cercherò di essere più preparato di allora. Sarà un match interessante da vedere e da giocare. In ogni scambio i suoi colpi sono molto aggressivi, cerca di giocare il più aggressivo possibile“.

Carlos Alcaraz ha poi proseguito in vista del confronto con la testa di serie numero 5 del tabellone: “Ogni punto è una battaglia. Fisicamente è migliorato molto. Con il suo servizio, con tutto, è un giocatore molto completo. Ricordo perfettamente la partita di Indian Wells: avevo iniziato molto male ero molto nervoso all’inizio. Ho dovuto cambiare un po’. Nel secondo set ero anche in difficoltà fisica. Era molto solido e io facevo molti errori. Nel secondo set è stato lo stesso. Ero in difficoltà e ho sbagliato molto. Cercherò di iniziare la partita molto meglio che a Indian Wells, con più ritmo, senza commettere molti errori“.