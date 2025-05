Carlos Alcaraz lancia un messaggio chiaro agli Internazionali d’Italia: piegato Draper in due solidi set

Carlos Alcaraz è il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025. Sul Centrale del Foro Italico di Roma il murciano supera con il punteggio di 6-4 6-4 il britannico Jack Draper, aspettando così uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, protagonisti della sfida di stasera.

Definire lottate le prime fasi del set d’apertura suona quantomeno eufemistico, in quanto nessuno dei due tende a fare male veramente in risposta. Il tutto pur in una qualità che del buono lo ha. A scuotersi per primo è Draper, anche se il break del 2-4 va di fatto ascritto all’aiuto di Alcaraz, che sul 30-40 commette doppio fallo. Da questo momento in poi, però, comincia l’operazione “numeri in serie” per il murciano, che in un attimo sale sul 5-4 e servizio. Il londinese, però, da fondo sa come farsi valere: due palle del 5-5, ma Alcaraz torna a giocare molto bene e a chiudere sul 6-4.

Sullo slancio, lo spagnolo riesce a trovare il break a zero che sembra poterlo portare alla fuga definitiva. Vuoi un Alcaraz erratico, vuoi un Draper che quanto a mollare non ci pensa neanche, un durissimo secondo game significa anche controbreak, oltre al riequilibrio della situazione in un certo altro numero di sensi.

Rischia parecchio il murciano sull’1-2, con palla break a sfavore, ma riesce a salvarsi. In generale sono i game di Alcaraz quelli più complicati, tant’è che di nuovo sul 3-4 deve salvarsi da varie palle break, ma è lui l’ultimo a sorridere: sprint finale, doppio 6-4 e semifinale.