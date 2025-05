Carlos Alcaraz a Sinner: “Non immagino la difficoltà di questi mesi, hai fatto un grande rientro”

Carlos Alcaraz ha vinto gli Internazionali d’Italia, imponendosi per la prima volta in carriera sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e completando così la sempre prestigiosa Triplice Corona sul mattone tritato dopo aver già alzato al cielo il trofeo a Madrid negli anni passato e a Montecarlo poche settimane fa. Il fuoriclasse spagnolo ha avuto la meglio contro Jannik Sinner in una finale rivelatosi equilibrata nel primo set e poi dominata nel secondo parziale, chiudendo i conti con il punteggio di 7-6(5), 6-1.

Il nuovo numero 2 del mondo (lo sarà ufficialmente da domani) ha prevalso contro il numero 1 del ranking ATP e si è portato avanti per 7-4 nei precedenti di questa grandiosa rivalità che sta infiammando il tennis contemporaneo. L’iberico sarà inevitabilmente il grande favorito per il Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi, ma il fuoriclasse altoatesino gli ha preso le misure e cercherà la grande magia nella capitale francese.

Carlos Alcaraz si è rivolto a Jannik Sinner durante le dichiarazioni rilasciate in occasione della premiazione: “Non oso immaginare come sia stato difficile stare fuori tre mesi, hai fatto un grande performance al rientro in un torneo così importante e hai disputato una grande finale. Voglio complimentarmi con te e tutto il tuo team“.

Il campione di Wimbledon e Roland Garros ha poi proseguito, rivolgendosi sempre al padrone di casa: “Lavori duramente ogni giorno, sei una persona fantastica, non smetterò mai di ricordare la persona che sei e la tua dedizione al lavoro. Complimenti a te e al tuo team“.

Lo spagnolo ha poi concluso: “Questo trofeo appartiene alla mia famiglia e al mio team, che mi sono stati vicini dopo un infortunio. Non sapevo come avrebbe reagito il mio corpo. Grazie a chi rende possibile questo torneo, lo trovo meraviglioso. So che avreste voluto la vittoria di Sinner, vi ringrazio per come mi avete rispettato. Avete un grande tennis e vi faccio i miei grandi complimenti“.