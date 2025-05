Richard Carapaz: “Sentivo di avere le gambe giuste. Il Giro è aperto, ci proverò fino in fondo”

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, Viareggio-Castelnovo ne’ Monti si conclude con lo splendido assolo di Richard Carapaz. Il corridore ecuadoriano della EF Education – EasyPost parte con una splendida rasoiata a circa nove chilometri dall’arrivo e precede sul traguardo Isaac Del Toro, leader della generale, e Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

Il vincitore del Giro 2019, grazie all’azione odierna e all’abbuono di 10’’ conquistato per il successo, guadagna terreno prezioso nei confronti dei più diretti rivali e occupa ora la sesta posizione, staccato di 1’56’’ dal leader della classifica generale, il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG.

Al termine della corsa il vincitore di giornata commenta così la sua prova ai microfoni di Rai 2: “Sono molto emozionato. È una sensazione speciale e bellissima. Sentivo di avere le gambe giuste oggi, sapevo che c’era un grande lavoro da fare e lo abbiamo fatto. È un Giro molto aperto, ci voglio provare fino in fondo, ci aspettano ancora tante salite da affrontare. Dedico questo successo alla mia famiglia che era qui nei giorni scorsi. Con il morale alto per me e per la squadra ci proverò fino in fondo, può succedere di tutto”.