Caos classifica al Giro d’Italia: Carapaz ‘guadagna’ 49″, poi arriva la neutralizzazione

La classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della dodicesima tappa è rimasta aperta per più di un’ora e si è nei fatti creato un grande caos. L’ordine d’arrivo era chiaro, con la vittoria di Olav Kooij in volata al connazionale Casper Van Uden, al britannico Ben Turner, al danese Mads Pedersen e nel gruppetto dei velocisti era presente anche l’ecuadoriano Richard Carapaz, mentre gli altri big come il messicano Isaac Del Toro (maglia rosa), lo spagnolo Juan Ayuso, Antonio Tiberi, il britannico Simon Yates e lo sloveno Primoz Roglic erano giunti al traguardo con un ritardo di 49 secondi.

Con questi tempi Carapaz avrebbe agganciato Antonio Tiberi al terzo posto in classifica, con un distacco di 1’09” da Del Toro (che oggi ha guadagnato due secondi di abbuono al KM Red Bull posto a Brescello) e di 36” da Ayuso. Anche Damiano Caruso avrebbe guadagnato tre posizioni e sarebbe entrato nella top-10, da cui sarebbe invece uscito il britannico Adam Yates. Una graduatoria che ha lasciato perplessi tutti gli addetti ai lavori: è vero che i distacchi a Viadana erano quelli appena descritti, ma era evidente che si erano creati dei buchi a causa di una caduta avvenuta negli ultimi tre chilometri.

Un uomo del Team Polti VisitMalta era infatti finito a terra e tanti corridori hanno dovuto frenare, rallentando la propria azione. Il regolamento prevede che in caso di incidenti o problemi meccanici negli ultimi tre chilometri si proceda con la neutralizzazione del tempo e che gli atleti vengano classificati con lo stesso tempo del gruppo in cui erano presenti prima dell’episodio incriminato. Questo è il motivo per cui, dopo un’eccessivamente lunga revisione, la giuria ha neutralizzato i vari tempi: Carapaz non ha guadagnato quei 49 secondi e tutto è rimasto immutato, al netto dei due secondi guadagnati da Del Toro con l’abbuono al KM Red Bull.

La classifica generale del Giro d’Itali 2025 al termine della dodicesima tappa è dunque la seguente: Isaac Del Toro svetta con un vantaggio di 33 secondi sullo spagnolo Juan Ayuso, 1’09” su Antonio Tiberi, 1’11” sul britannico Simon Yates, 1’26” sullo sloveno Primoz Roglic, 1’58” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 2’11” su Giulio Ciccone.