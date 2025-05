Canottaggio, l’Italia piazza tre barche su quattro in finale A agli Europei di Plovdiv

Seconda mattinata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, per gli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio. Continua l’eccellente percorso della nazionale italiana che, sulle quattro barche in gara nel programma odierno, qualifica tre equipaggi in finale A e uno in finale B.

CANOTTAGGIO

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nella semifinale del due senza maschile Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato chiudono al secondo posto, staccati di 0.72 dal tandem spagnolo Canalejo Pazos-Garcia Ordonez, vincitori in 6: 19.87, e davanti, per 0.29, agli svizzeri Jonah Ploch e Patrick Brunner.

Nel doppio senior maschile Gabriel Soares e Niels Torre concludono la loro prova al terzo posto e portano ad otto le barche azzurre qualificate all’atto conclusivo della rassegna continentale. Si aggiudica la vittoria il duo Cornea-Enache in 6:00.79. La barca rumena precede di 4.99 il duo irlandese McCarthy-Pazzaia e di 8.07 la coppia azzurra.

Nella semifinale del quattro di coppia senior maschile il quartetto azzurro Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili si piazza secondo alle spalle della Polonia e stacca il pass per la finale. I polacchi, vincitori in 5: 36.46 precedono l’equipaggio italiano di 2.28 e quello spagnolo di 4.33.

Nella seconda semifinale del singolo senior maschile Davide Mumolo chiude in quarta posizione. Il greco Stefanos Ntouskos s’impone in 6:41.82 precedendo di 1.26 il romeno Mihai Ciruta e di 1.76 il bulgaro Kristian Vasilev. L’azzurro chiude a 3.72 dal vincitore e deve accontentarsi della Finale B.