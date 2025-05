Canottaggio, l’Italia piazza subito 4 imbarcazioni in finale e 2 in semifinale agli Europei

Sono scattati a Plovdiv, in Bulgaria, gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della prima giornata di gare sono andate in scena batterie e preliminary race, e per l’Italia, che schierava 6 imbarcazioni, il bilancio è di 4 equipaggi in Finale A e 2 in semifinale.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior femminile Laura Meriano ed Alice Codato vincono la seconda batteria in 6:57.14 ed approdano alla Finale A con il secondo crono assoluto, alle spalle delle romene Maria Magdalena Rusu e Simona Radis, vittoriose nella prima serie in 6:51.79.

Nel due senza senior maschile Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato sono secondi nella seconda batteria in 6:21.57 ed approdano in semifinale con il quinto crono complessivo. Davanti agli azzurri finiscono i romeni Florin Arteni e Florin Sorin Lehaci, primi in 6:17.90, mentre il miglior tempo assoluto è degli spagnoli Jaime Canalejo Pazos e Javier Garcia Ordonez, che vincono la terza serie in 6:16.21.

Nel doppio senior maschile Gabriel Soares e Niels Torre vincono la terza batteria in 6:10.89 ed approdano in semifinale con il sesto crono assoluto. Il miglior tempo complessivo è dei romeni Andrei Sebastian Cornea e Marian Florian Enache, che dominano la seconda serie in 6:05.73.

Nel quattro senza senior femminile Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Kiri English-Hawke sono quarte nella preliminary race, che serviva esclusivamente per l’assegnazioni delle corsie nell’ultimo atto, con il crono di 6:37.00 e passano alla Finale A. Davanti a tutti i Paesi Bassi in 6:21.94, che precedono la Romania, seconda in 6:24.09 e la Gran Bretagna, terza in 6:32.31.

Nel quattro senza senior maschile Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini ed Alessandro Gardino sono terzi nella seconda serie in 5:49.47 e, grazie al miglior crono di ripescaggio, si qualificano alla Finale A con il terzo tempo assoluto. Gli azzurri vengono preceduti dalla Romania, prima in 5:44.06, e dalla Croazia, seconda con 5:47.46.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini chiude al secondo posto nella seconda batteria con il crono di 8:58.55, ed approda alla Finale A con il terzo tempo complessivo. Il migliore in assoluto è il britannico Benjamin Pritchard, che domina la prima serie in 8:47.88, mentre l’ucraino Roman Polianskyi si impone nella seconda batteria in 8:57.03, andando a precedere l’azzurro.