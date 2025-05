Canottaggio, l’Italia piazza le ammiraglie in finale agli Europei. Semifinali per 4 di coppia e singolo maschili

Si chiude la prima giornata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: la sessione pomeridiana, riservata esclusivamente alle batterie, vede i quattro equipaggi azzurri impegnati centrare due Finali A e due semifinali. Il bilancio complessivo dell’Italia, dunque, è di 6 imbarcazioni già in Finale A e 4 in semifinale.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro di coppia senior maschile Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la terza batteria con il crono di 5:37.21 ed approdano in semifinale con il miglior tempo complessivo. Alle spalle degli azzurri si piazza la Polonia, seconda in 5:38.21, mentre il terzo crono assoluto è della Gran Bretagna, che vince la prima serie in 5:38.31.

Nel singolo senior maschile Davide Mumolo termina quarto nella prima batteria con il tempo di 6:44.10, che però si rivela essere il secondo crono di ripescaggio e permette all’azzurro di staccare il pass per le semifinali con il sesto tempo complessivo. Il miglior crono assoluto è dell’atleta individuale neutrale Yauheni Zalaty, che vince la serie dell’azzurro in 6:38.51.

Nell’otto senior femminile Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, accedono alla Finale A grazie al secondo posto nella prima batteria in 6:04.52, quarto crono assoluto, alle spalle della Romania, che si impone in 5:59.77. Il miglior riscontro è dei Paesi Bassi, che vincono la seconda serie in 5:58.13.

Nell’otto senior maschile Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini, con Alessandra Faella al timone, centrano il passaggio alla Finale A in virtù del secondo posto nella seconda batteria in 5:25.67, quinto tempo totale, dietro ai Paesi Bassi, vittoriosi in 5:24.04. Il miglior crono assoluto è della Germania, che domina la prima serie in 5:18.79.