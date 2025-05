Canottaggio, doppio argento per l’Italia nel due senza agli Europei! Doppio maschile ai piedi del podio

Arrivano altre due medaglie per l’Italia a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: si tingono d’argento entrambi i due senza senior azzurri, che arpionano il secondo posto al femminile con Laura Meriano ed Alice Codato ed al maschile con Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior femminile Laura Meriano ed Alice Codato conquistano la medaglia d’argento, miglior risultato di sempre per l’Italia in questa specialità, in 6:52.64: le azzurre, dopo aver condotto per oltre 1000 metri, vengono scavalcate nella seconda parte di gara dalle romene Maria Magdalena Rusu e Simona Radis, vittoriose in 6:49.18, miglior prestazione dei Campionati. La medaglia di bronzo va alle britanniche Eleanor Brinkhoff e Megan Slabbert, terze in 6:55.47, mentre restano giù dal podio le serbe Jovana Arsic ed Elena Orjabinskaja, quarte in 6:57.40, le danesi Julie Poulsen e Marie Skytte Hauberg Johannesen, quinte in 6:59.41, e le ceche Anna Santruckova e Pavlina Flamikova, seste in 7:09.91.

Nel due senza senior maschile Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato centrano la piazza d’onore in 6:15.06, alle spalle dei romeni Florin Arteni e Florin Sorin Lehaci, i quali conquistano il titolo in 6:11.57, miglior prestazione dei Campionati. Salgono sul gradino più basso del podio gli spagnoli Jaime Canalejo Pazos e Javier Garcia Ordonez, terzi in 6:16.72. Quarto posto per i gemelli lituani Dovydas e Domantas Stankunas in 6:18.14, quinta piazza per gli svizzeri Jonah Plock e Patrick Brunner in 6:18.82, sesta posizione per i fratelli greci Dimitrios e Zisis Boukouvalas in 6:28.00.

Nel doppio senior maschile restano ai piedi del podio Gabriel Soares e Niels Torre, quarti in 6:06.55 nella gara vinta dai polacchi Miroslaw Zietarski e Mateusz Biskup in 6:02.93 davanti ai romeni Andrei Sebastian Cornea e Marian Florian Enache, secondi in 6:03.87, ed agli irlandesi Fintan McCarthy e Konan Pazzaia, terzi in 6:05.48. Quinta piazza per i serbi Martin Mackovic e Nikolaj Pimenov in 6:10.11, sesta posizione per gli elvetici Raphael Ahumada e Kai Schaetzle in 6:17.37.

Nel quattro senza senior femminile Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Kiri English-Hawke si classificano quinte con il crono di 6:34.30 nella prova vinta dai Paesi Bassi di Tinka Offereins, Ymkje Clevering, Linn Van Aanholt e Nika Johanna Vos in 6:19.60, miglior prestazione dei Campionati, andando a precedere la Romania di Ancuta Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam ed Amalia Beres, seconda in 6:21.50, e la Gran Bretagna di Daisy Bellamy, Lauren Irwin, Martha Birtles ed Heidi Long, terza in 6:26.28. Quarta posizione per la Francia in 6:32.39, sesta piazza per la Spagna in 6:49.14.

Nel quattro senza senior maschile Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini ed Alessandro Gardino terminano quinti in 5:56.12, mentre il titolo va alla Romania di Stefan Constantin Berariu, Sergiu Vasile Bejan, Andrei Mandrila e Ciprian Tudosa, prima in 5:48.27, davanti alla Croazia dei fratelli Martin e Valent Sinkovic e dei gemelli Patrik ed Anton Loncaric, seconda con 5:49.78, ed alla Francia di Armand Pfister, Nikola Kolarevic, Valentin Onfroy e Teo Rayet, terza in 5:52.18, che beffa i Paesi Bassi di Ralf Rienks, Pieter Van Veen, Sander De Graaf e Finn Florijn, quarti in 5:52.34, infine l’Ucraina termina sesta in 6:05.07.

Nel doppio senior femminile si impongono le neerlandesi Roos de Jong e Tessa Dullemans, vittoriose in 6:48.83, le quali la spuntano nel duello con le elleniche Dimitra Kontou e Zoi Fitsiou, seconde in 6:49.11. Gradino più basso del podio per le romene Andrada-Maria Morosanu e Mariana-Laura Dumitru, terze in 6:51.96, quarte le irlandesi Margaret Cremen e Zoe Hyde in 6:55.73, quinte le britanniche Freya Keto e Vwaire Obukohwo in 7:03.77, seste le iberiche Aina Cid I Centelles ed Iria Jarama Diaz in 7:04.80.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri femminile titolo continentale per l’austriaca Lara Tiefenthaler, vittoriosa con il crono di 7:29.38, miglior prestazione dei Campionati. Alle sue spalle serve il fotofinish per assegnare l’argento alla norvegese Maia Lund, seconda in 7:31.73, la quale beffa l’atleta individuale neutrale Mariia Zhovner, terza in 7:31.76. Quarta piazza per l’irlandese Isobel Clements in 7:34.29, quinta posizione per l’ungherese Eszter Fehervari in 7:38.84, sesto posto per la croata Dora Dragicevic in 7:53.21.

Nel singolo pesi leggeri maschile affermazione del tedesco Fabio Kress, primo in 6:51.24, miglior prestazione dei Campionati, il quale resiste alla rimonta del turco Halil Kaan Koroglu, secondo in 6:51.63. Medaglia di bronzo per l’atleta individuale neutrale Mikita Karneyeu, terzo in 7:00.23, che supera l’irlandese Jacob Thomas McCarthy, quarto in 7:01.45, il norvegese Mads Reite, quinto in 7:04.52, ed il finlandese Kasper Hirvilampi, sesto in 7:14.59.