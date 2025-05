Canoa velocità, Samuele Burgo e Tommaso Freschi ai piedi del podio nel K2 500 a Szeged

L’ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità, in corso a Szeged, in Ungheria, si apre con la disputa di semifinali e finali di sette specialità: l’Italia sfiora il podio con l’imbarcazione olimpica del K2 500 maschile, composta da Samuele Burgo e Tommaso Freschi, quarti.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K2 500 maschile si ferma ai piedi del podio la corsa di Samuele Burgo e Tommaso Freschi, quarti in 1:39.70, a 2.77 dai padroni di casa magiari Levente Kurucz e Mark Opavszky, vittoriosi in 1:36.93, davanti agli spagnoli Enrique Adan e Carlos Garcia Ruiz, secondi in 1:37.66, a 0.73, ed ai polacchi Jakub Stepun e Jaroslaw Kajdanek, terzi in 1:39.47, a 2.54, i quali beffano gli azzurri per appena 0.23. In Finale C Andrea Schera e Nicolò Volo, sono primi in 1:36.73 e chiudono al 19° posto complessivo.

Nel C2 500 maschile si classificano ottavi Gabriele Casadei e Carlo Tacchini in 1:53.31, a 6.63 dagli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, al successo in 1:46.68, beffando i connazionali Daniel Grijalba ed Adrian Sieiro, alla piazza d’onore in 1:46.79, a 0.11, mentre completano il podio gli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, terzi in 1:47.45, a 0.77. In Finale B Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati chiudono settimi in 1:51.41 e si classificano in 16ma posizione assoluta.

Nel K2 500 femminile si piazzano none Lucrezia Zironi e Giada Rossetti in 1:56.32, a 7.46 dalle polacche Martyna Klatt e Sandra Ostrowska, al successo in 1:48.86, andando a precedere le danesi Frederikke Hauge Matthiesen e Sara Corfixsen Milthers, seconde in 1:49.18, a 0.32, e le padrone di casa magiare Noemi Pupp e Sara Fojt, terze in 1:50.11, a 1.25. In Finale B Irene Bellan e Meshua Marigo si piazzano quinte in 1:55.06 e finiscono al 14° posto assoluto.

Nel C1 200 femminile arriva l’affermazione dell’iberica Viktoriia Yarchevska, vittoriosa in 49.02, davanti all’atleta individuale neutrale Ekaterina Shliapnikova, sul secondo gradino del podio in 49.83, a 0.81, ed alla polacca Katarzyna Szperkiewicz, terza in 49.92, a 0.90. In Finale B Olympia Della Giustina termina quarta in 50.62 e chiude in 13ma posizione complessiva.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi chiude nona in un’atipica finale a dieci con il crono di 46.28, a 2.75 dalla polacca Anna Pulawska, che si impone in 43.53, andando a precedere l’australiana Natalia Drobot, seconda in 43.98, a 0.45, e la cinese Wang Nan, terza in 44.28, a 0.75.

Nel K1 500 maschile il successo va al padrone di casa ungherese Adam Varga, vittorioso in 1:44.67, davanti allo spagnolo Alex Graneri, alla piazza d’onore in 1:44.94, a 0.27, ed al ceco Josef Dostal, sul gradino più basso del podio in 1:45.17, a 0.50. In Finale B Francesco Lanciotti chiude settimo in 1:49.67 e si piazza al 16° posto assoluto.

Nel C4 500 femminile (finale diretta con 7 imbarcazioni iscritte), senza azzurre al via, vittoria delle magiare Agnes Anna Kiss, Bianka Nagy, Reka Opavszky e Zsofia Katalin Csorba, prime in 1:57.96, davanti alle cinesi Li Shuqi, Xue Lina, Sun Mengya e Ma Yanan, seconde in 1:59.36, a 1.40, ed alle canadesi Sophia Jensen, Zoe Wojtyk, Jacy Grant e Sloan Mackenzie, terze in 2:01.15, a 3.19.