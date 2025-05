Canoa velocità, molti nomi di spicco a Szeged per l’esordio stagionale in Coppa del Mondo

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, a Szeged, in Ungheria, andrà in scena la prima delle due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità: sarà al via dell’appuntamento magiaro anche l’Italia, che si presenterà in gara con ben 23 azzurri.

L’equipaggio di punta della spedizione italiana sarà quello composto da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, che hanno conquistato la medaglia d’argento a Parigi 2024 nel C2 500: nel complesso saranno al via 16 azzurri del kayak (9 uomini e 7 donne) e 7 atleti della canadese (6 uomini ed 1 donna).

Per quanto concerne le altre Nazionali, spiccano nelle liste di partenza i nomi del brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz, degli australiani Pierre van der Westhuyzen e Thomas Green, dei cubani Yarisleidis Cirilo Duboys e Serguey Torres Madrigal, e del romeno Catalin Chirila.

Il programma prevede venerdì 16 la disputa di batterie e semifinali, mentre le finali saranno suddivise nelle rimanenti due giornate di gare: sabato 17 ne andranno in scena ben 17, mentre domenica 18 se ne terranno 11, comprese le prove sui 5000 metri.