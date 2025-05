Canoa velocità, Mattia Alfonsi e Giada Rossetti approdano in finale a Szeged

La prima sessione della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità vale all’Italia l’ingresso in Finale A di due equipaggi impegnati in specialità non olimpiche: a Szeged, in Ungheria, centrano l’ultimo atto Mattia Alfonsi nel C1 500 maschile e Giada Rossetti nel K1 1000 femminile.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 femminile Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod e Meshua Marigo disputeranno la Finale B: le azzurri chiudono quinte nella seconda serie in 1’38″71, ma in semifinale sono ottave nella prima serie in 1’37″14 ed ottengono l’ultimo posto utile per la gara che assegnerà il decimo posto.

Nel K4 500 maschile Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Francesco Penato sono eliminati: gli azzurri sono quarti nella prima batteria in 1’23″05, ma poi in semifinale sono noni ed ultimi in 1’24″53 e non riescono a centrare neppure la Finale B.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 maschile Mattia Alfonsi centra la Finale A: l’azzurro è secondo nella seconda batteria in 1’50″91, ed approda alle semifinali, dove termina terzo nella terza serie in 1’50″49, settimo crono assoluto di ingresso all’ultimo atto della competizione.

Nel K1 1000 femminile Giada Rossetti stacca il pass per la Finale A: l’azzurra si classifica quarta nella seconda batteria in 4’06″74, ma poi nella prima semifinale chiude al secondo posto in 4’07″45 e stacca il pass per l’ultimo atto.

Nel C1 200 maschile disputeranno la Finale B entrambi gli azzurri al via: Nicolae Craciun e Samuele Veglianti sono rispettivamente quinto in 40″81 e settimo in 41″11 nella seconda semifinale e lotteranno per il decimo posto. Craciun era stato terzo nella prima batteria in 41″89, mentre Veglianti aveva chiuso quarto nella seconda serie in 42″24.