Canoa velocità, l’Italia inizia bene a Poznan. Mattia Alfonsi sugli scudi

La prima sessione della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, regala diversi risultati positivi in casa azzurra. Mattia Alfonsi conquista la semifinale nel C1 500 metri e nel C1 200 metri. Passano il turno il K4 500 maschile e il K4 500 femminile, approda in semifinale anche Susanna Cicali nel K1 1000 donne.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel K4 500 metri maschile il quartetto Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Francesco Penato stacca il pass per la semifinale grazie al quinto posto ottenuto nella prima batteria in 1: 23.89, crono che vale la tredicesima posizione.

Nel K4 500 metri femminile Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod e Meshua Marigo chiudono la prima batteria in sesta posizione e centrano la qualificazione alle semifinali con il tredicesimo crono in 1: 35.61

Nella gara che segna il debutto stagionale della nazionale di paracanoa si mette in evidenza Christian Volpi. Il rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa vince la prima batteria del kayak 200 metri uomini e passa il turno con il secondo tempo assoluto in 43.16.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 metri Mattia Alfonsi vince la sua batteria con il crono di 1:51.77 e centra l’ingresso in semifinale con il settimo tempo, l’atleta azzurro si ripete nel C1 200 metri, vince la seconda batteria in 40.92 ed entra in semifinale con il terzo tempo assoluto. Nel K1 donne 1000 metri Susanna Cicali chiude la sua batteria in quinta posizione e conquista la semifinale con il dodicesimo tempo in 4:15.70.