Canoa velocità, l’Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo di Poznan con il secondo posto di Cicali nel K1 5000 metri

La sessione pomeridiana della giornata conclusiva della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, è dedicata alle grandi distanze. L’Italia chiude in bellezza con lo splendido secondo posto conquistato da Susanna Cicali nel K1 donne 5000 metri.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nella finale del C1 uomini 5000 metri s’impone l’ungherese Balazs Adolf in 22:11.47. Il cubano Jose Ramon Pelier Cordova, staccato di 7.32, termina in seconda posizione con il tempo di 22:18.79 e precede il tedesco Conrad-Robin Scheibner, terzo classificato in 23:38.95. Non gareggiano gli azzurri Carlo Tacchini e Samuele Veglianti.

Nella finale del C 1donne 5000 metri l’ungherese Zsofia Katalin Csorba si aggiudica la vittoria con il tempo di 25:26.78. Chiude al secondo posto la britannica Bethany Gill con 26.06.25, si piazza al terzo posto l’ucraina Valeriia Tereta in 26:10.22.

Conquista una splendida medaglia d’argento Susanna Cicali. Nel K1 donne 5000 metri la portacolori italiana conclude in seconda posizione con 23:10.35, a 30:54 dall’ungherese Zsoka Csikos. Completa il podio la britannica Emma Russel terza con 23:44.47.

Nel K1 5000 metri vince di prepotenza il danese Mads Brandt Pedersen con 20:00.95. Arriva secondo, a 15.13, lo slovacco Samuel Balaz con il tempo di 20: 16.08. Chiude al terzo posto, con il tempo di 20: 26.80 lo svedese Joakim Lindberg.