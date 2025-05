Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged

Nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità, in corso a Szeged, in Ungheria, l’Italia centra altre tre finali: ultimo atto per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile e per Olympia Della Giustina nella specialità non olimpica del C1 500 femminile.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile approdano in Finale A entrambi gli azzurri al via: nella terza semifinale Gabriele Casadei vince in 3’47″54 e fa segnare il miglior crono assoluto di ingresso all’ultimo atto, mentre Carlo Tacchini termina terzo in 3’49″59, che vale il sesto tempo complessivo. In precedenza Casadei aveva vinto anche la prima batteria in 3’56″63, mentre Tacchini era giunto terzo nella quarta serie in 4’00″10.

Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo disputerà la Finale B per il 10° posto dopo la quinta piazza nella seconda semifinale in 3’30″94, mentre Andrea Schera lotterà per il 19° posto nella Finale C dopo la nona ed ultima posizione nella terza semifinale in 3’36″51. In precedenza Burgo aveva chiuso terzo nella quarta batteria in 3’32″03, mentre Schera era stato quarto nella terza batteria in 3’36″44.

Nel K1 500 femminile Lucrezia Zironi gareggerà per il 10° posto in Finale B in seguito al quinto posto nella prima semifinale in 1’50″85. Nelle batterie era stata eliminata Susanna Cicali, sesta ed ultima nella quarta serie in 1’54″90, prima delle escluse dal penultimo atto, a cui invece Zironi si era qualificata col secondo posto nella quinta serie in 1’49″68, crono che se ripetuto nel secondo turno le avrebbe garantito l’accesso alla Finale A.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 femminile approda in Finale A Olympia Della Giustina: l’azzurra vince la seconda ed ultima semifinale con il crono di 2’05″49 e passa all’ultimo atto, mentre in precedenza nella seconda batteria si era classificata seconda in 2’06″59.